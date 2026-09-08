La incorporación de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2026 generó revuelo entre los seguidores del reality, no solo por su regreso al programa, sino también por las versiones sobre el millonario acuerdo que habría negociado con la producción.

Tras ocupar el lugar que dejó vacante Aldo Rendón, comenzaron a circular reportes que señalan que la actriz estaría recibiendo uno de los salarios más altos de la temporada.

Además, su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 ha estado rodeada de polémica debido a publicaciones recientes que despertaron preocupación entre algunos fans.

Gala Montes ganaría 60 mil pesos a la semana en La Casa de los Famosos México 2026

El conductor Gabriel Cuevas reveló en su programa de YouTube, que Gala Montes negoció con la producción de La Casa de los Famosos México 2026 negoció un sueldo de 600 mil pesos por semana.

Supuestamente, Rosa María Noguerón, productora del reality, contactó personalmente a Gala Montes para que sumara a “levantar” el rating de La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes entra a La Casa de los Famosos México. (Tomada de video/@lacasafamososmx)

Gala Montes ganaba semanalmente en La Casa de los Famosos México 2024 alrededor de 80 mil y 120 mil pesos a la semana.

Por lo que el aumento a su salario fue considerable en esta temporada y la producción espera que Gala Montes logre cumplir con el objetivo y genere polémica entre los habitantes.

Hasta el momento, el equipo de Gala Montes o la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha confirmado que esta sea la cantidad que gana la actriz.

Gala Montes preocupa a su seguidores tras ingresar a La Casa de los Famosos México 2026

Previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes compartió videos fumando mariguana y bebiendo alcohol.

Sus seguidores especulan que la actriz ingresó al programa intoxicada y que se encuentra en medio de un brote psicótico, ya que en semanas anteriores mostró comportamientos erráticos.

El ingreso de Gala Montes causó sorpresa entre los fans de La Casa de los Famosos México 2026, ya que la actriz aseguraba que estaba vetada del proyecto.

Gala Montes reclamó a Rosa María Noguerón que no le permitiera ir a las galas a defender a su amiga Flor Vigna, por lo que aseguró que la producción de La Casa de los Famosos México 2026 la había descartado del proyecto.