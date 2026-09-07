Octavio Romero Oropeza se encuentra nuevamente en el centro del debate público luego de que trascendiera que su declaración patrimonial como director general del Infonavit permanece clasificada y fuera del acceso público.

La situación ha generado cuestionamientos sobre los alcances de la transparencia en organismos públicos como el Infonavit, especialmente tratándose de funcionarios de alto nivel.

De acuerdo con la información disponible, la restricción impediría consultar datos relacionados con patrimonio, ingresos y otras declaraciones financieras de Octavio Romero Oropeza, mientras persisten dudas sobre los criterios utilizados para mantener reservada dicha información.

Octavio Romero Oropeza, director general de INFONAVIT (Graciela López Herrera)

Infonavit reserva declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza

Octavio Romero Oropeza solicitó al Comité de Transparencia del Infonavit no dar a conocer su declaración patrimonial pese a que la ley lo exige por ser servidor público.

Fue después de que un particular solicitara la declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza que el Comité de Transparencia del Infonavit confirmó que no se darán a conocer:

Bienes e inmuebles: valor, forma de adquisición o cantidad

Cuentas bancarias o inversiones que mantiene

Vehículos

Joyas

Obras de arte

Pensiones

Otros ingresos como su participación empresarial

Información patrimonial de su cónyuge

Sin embargo, aunado a la falta de declaración patrimonial pública de Octavio Romero Oropeza, tampoco se localizó su sueldo actual como director del Infonavit en Nómina Transparente.

Sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados -es decir los funcionarios- deben presentar su información de manera pública y accesible.

En caso de reservarse dicha información, como aplica en su artículo 4, sería de manera temporal y por razones de seguridad nacional o de datos personales.

Declaración Patrimonial de Octavio Romero Oropeza: esto reportó en 2024

En el portal para consultar la Declaración Patrimonial de los funcionarios públicos -DeclaraNet- la última información de Octavio Romero Oropeza corresponde a su conclusión director de Pemex.

De acuerdo a la misma que data de 2024, Octavio Romero Oropeza concluyó su dirección sin ningún vehículo ni participación empresarial, sin embargo, sí declaró:

Casa de 326 metros cuadrados como superficie de construcción

2 predios rústicos y un terreno

2 departamentos

4 inversiones activas

Crédito hipotecario