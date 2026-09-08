El periodismo de espectáculos en México está de luto tras la muerte de Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, reconocido comunicador y fundador de la revista TVyNovelas.

Su muerte ocurre el 7 de septiembre de 2026 luego de varios días en los que se informó sobre el delicado estado de salud que enfrentaba en el Hospital La Raza de la CDMX.

Con una trayectoria que marcó a generaciones de lectores y profesionales de la prensa del entretenimiento, Gallegos Rosales dejó una huella profunda en la cobertura de la televisión, la música y la farándula, además de impulsar iniciativas que se convirtieron en referentes de la industria.

Gallegos Rosales fue una figura fundamental del periodismo de espectáculos en México y creó en 1983 los Premios TVyNovelas, además de entrevistar a reconocidas celebridades.

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