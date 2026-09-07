Banamex restableció sus servicios tras reconocer este lunes 7 de septiembre que se registraron fallas afectando el acceso a la App, BancaNet, operaciones de transferencia y retiros en cajeros.

A 8 horas de fallas, sin detallar el origen de la intermitencia general en sus sistemas, el Banco Nacional de México informa que sus servicios se han restablecido:

App Banamex

BancaNet

Cajeros Automáticos

Sin embargo, ante la posibilidad de que el sistema aún presente errores, por mínimos que sean, se pide a los usuarios informarlos con el propósito de brindar atención y solución inmediata.

“Nuestro servicio se encuentra reestablecido, si aún presentas inconvenientes cómpartenos el error que te arroja. Nuestra prioridad es brindarte la mejor experiencia financiera” Banamex

Así como, a través de su sitio web, Banamex realiza algunas recomendaciones para reducir las molestias por intermitencia de servicios digitales.

Se recomienda ingresar más tarde a los servicios BancaNet y App Banamex.

Intentar realizar retiros y/o pago a través de cajeros automáticos cercanos.

Acudir a la sucursal más cercana.

Informarse en canales digitales y telefónicos sobre la situación.

Tener paciencia hasta que se reestablezca el sistema.

Banamex reconoce fallas en su sistema

La aclaración llega luego de que un usuario, vía redes sociales, se quejara de no poder retirar efectivo en ventanilla, por lo que Banamex tuvo que reconocer que su sistema, una vez más, presentó fallas.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible”, reconoció. Banamex

Banamex presenta fallas en sus servicios (Red Social X)

Aquel cuentahabiente no fue el único, a tempranas horas y mediante la aplicación Downdetector, cientos de usuarios reportaron fallas con el servicio.

Las quejas alcanzaron el pico más alto pasadas las 10 horas, siendo los estados más afectados:

Chihuahua

Monterrey

San Luis Potosí

Guadalajara

Querétaro

Xalapa Enríquez

Mérida

Ciudad de México