Los Premios Emmy 2026 dieron a conocer a los primeros ganadores por categoría previo a su gala estelar del próximo 14 de septiembre.
Desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se reconoció el pasado 5 y 6 de septiembre a las categorías técnicas y creativas de la televisión.
La jornada de premiación destacó porque Widow’s Bay arrasó con los premios llevándose 8, además de que reconoció de manera póstuma a Rob Reiner, actor que murió en 2025.
Primeros ganadores por categoría de los Premios Emmy 2026
Así quedaron los ganadores por categoría a los Premios Emmy 2026:
- Mejor película: Remarkably Bright Creatures (Netflix)
- Mejor Composición para una Serie Limitada o Antológica: “The Beast In Me” de The Beast And Me (Netflix)
- Mejor mezcla de sonido para una miniserie: Beef (Netflix)
- Mejor edición de sonido para una miniserie: : Beef (Netflix)
- Mejor diseño de vesturario para una miniserie: Beef (Netflix)
- Mejor reality show no estructurado: Love Spectrum (Netflix)
- Mejor documental o Serie de no ficción: Mr. Scorsese (Apple TV)
- Mejor Actriz invitada en una serie de Comedia: Betty Gilpin por Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor casting para una serie de comedia: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor supervisión musical: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor cinematografía para una serie de media hora: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama de media hora y animación: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama de media hora y animación: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor composición musical para una serie, banda sonora original: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor diseño de producción para un programa narrativo de media hora: Widow’s Bay (Apple TV)
- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (una hora): Pluribus (Apple TV)
- Mejor Música original para el tema principal: Pluribus (Apple TV)
- Mejor Diseño de producción para un programa de una hora o más: Pluribus (Apple TV)
- Mejor edición de imagen para una serie dramática
- Mejor especial de variedad: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor dirección de un especial de variedades:The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor Dirección musical de un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor Coreografía de un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor mezcla de sonido de un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor Dirección técnica y trabajo de cámara de un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor Diseño de iluminación de un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny
- Mejor documental o Especial: My Mom Jayne: Una película de Mariska Hargitay (HBO Max)
- Mejor actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden Jr. por The Pitt (HBO Max)
- Mejor Maquillaje protésico: The Pitt (HBO Max)
- Mejor Música y letras originales: The Pitt (HBO Max)
- Mejor Reparto para una serie dramática: The Pitt (HBO Max)
- Mejor serie breve de no ficción: The Pitt (HBO Max)
- Mejor guion en una Serie Limitada o Antológica: DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor Dirección en una Serie Limitada o Antológica: DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antológica: David Harbour en DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antológica: Linda Cardellini en DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor Fotografía en una Serie Limitada o Antológica: DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor edición de imagen para una miniserie, serie antológica o película: DTF St. Louis (HBO Max)
- Mejor edición de imagen para una serie de comedia: Hacks (HBO Max)
- Mejor serie animada: South Park (Paramount+)
- Mejor actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley por Paradise (Disney+): Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (FX-Disney+)
- Mejor Fotografía en un Programa de No ficción: Ocean With David Attenborough (National Geographic-Disney+)
- Mejor actor invitado en una Serie de Comedia: Rob Reiner por The Bear (Disney+)
- Mejor especial de variedades: El show de los Muppets (Disney+)
- Mejor guion para un programa de variedades: El show de los Muppets (Disney+)
- Mejor Fotografía (serie de una hora): Spider-Noir (MGM-Prime Video)
- Mejor serie de comedia, drama o variedades de formato corto: Colbert Beafore Air (YouTube)
- Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto: Desu Lydic por The Daily Show: Desi Lydic Foxplains (YouTube)
- Mejor dirección serie de variedades: The Late Show whit Stpehen Colber (CBS)
- Mejor guion para una serie de variedades: The Late Show whit Stpehen Colber (CBS)
- Mejor presentador en un reality show: Alan Cumming
- Mejor reality estructurado: Antiques Roadshow
- Mejor dirección para un reality show: The Traitors