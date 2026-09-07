Si quieres saber a qué hora termina Alberto Barros en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario de su concierto del 7 de septiembre.

La salsa colombiana y su ritmo llegan a CDMX de la mano de Alberto Barros en un show en vivo imperdible.

Horario del concierto de Alberto Barros en el Auditorio Nacional

El horario del 7 de septiembre para ver a Alberto Barros en el Auditorio Nacional, sería este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Alberto Barros (Facebook)

Conocido como El Titán de la Salsa, Alberto Barros es uno de los embajadores más importantes que tiene la salsa y la cumbia.

Con Los Titanes, Alberto Barros revolucionó el género participando en canciones como Sobredosis de amor y Por retenerte.

Por ello, su concierto en CDMX es bastante especial para aquellos fanáticos del baile y el romanticismo.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Para llegar al Auditorio Nacional, la mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.