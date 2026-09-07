La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un nivel de aprobación superior al 70%, de acuerdo con la más reciente encuesta de MetricsMx realizada después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

La encuesta de MetricsMx refleja que una amplia mayoría de los mexicanos respalda la gestión de la presidenta de México y que casi siete de cada diez ciudadanos estuvieron al tanto del mensaje presidencial del 1 de septiembre de 2026.

Además, los resultados muestran una valoración mayoritariamente positiva del Segundo Informe de Gobierno, consolidando la estabilidad de los niveles de respaldo hacia la mandataria en el arranque de su segundo año de gobierno.

Claudia Sheinbaum alcanza 71.8% de aprobación; casi 7 de cada 10 se enteraron de su Segundo Informe (SDPnoticias)

Aprobación de Claudia Sheinbaum: Firme y con un núcleo fuerte

El nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra una estabilidad destacada al mantenerse por encima de la barrera del 71% durante las últimas semanas de agosto y principios de septiembre:

Semana del 19 de agosto: Se ubicó en 71.5%.

Semana del 26 de agosto: Registró un repunte al 73.0%.

Semana del 2 de septiembre: Se situó en 71.8%.

A pesar del ligero ajuste en la aprobación general entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, el núcleo de apoyo más sólido de la presidenta de México alcanzó su punto más alto: el 61.4% de los encuestados afirmó que aprueba “mucho” su gestión, en comparación con el 58.1% de la semana anterior y el 58.2% de la semana previa a esa. Por su parte, la desaprobación se situó en un 19.7%.

Claudia Sheinbaum tiene 71.8% de aprobación (SDPnoticias)

Alta audiencia y opiniones favorables sobre el Segundo Informe de Gobierno

La presentación del Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 2026 captó la atención de la gran mayoría de la población.

Frente al 69.5% que estuvo al tanto del informe, un 26.4% manifestó que no se enteró y un 4.1% no supo responder.

¿Cuántos mexicanos se enteraron de su Segundo Informe? (SDPnoticias)

La valoración del mensaje presidencial con motivo del Segundo Informe de Gobierno fue mayoritariamente positiva:

El 61.0% de los ciudadanos calificó el informe como “Muy bueno” (50.3%) o “Bueno” (10.7%).

Un 23.1% lo consideró “Muy malo” (15.7%) o “Malo” (7.4%).

Un 6.0% declaró que no le interesó y un 6.8% señaló que no supo de su realización, a pesar de estar enterado en general.

¿Qué les pareció el mensaje del Segundo Informe de Gobierno? (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

La encuesta de MetricsMx fue levantada el 2 de septiembre de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a mayores de edad residentes de México.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico de números fijos y celulares, considerando la distribución por entidad de la lista nominal del INE con corte al 20 de agosto de 2026.

El margen de error máximo es de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%