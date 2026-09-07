La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de banco de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Los reportes refieren que la acción en contra del exfuncionario estatal se extendió a un socio en varios negocios y al menos 6 empresas de las que se reporta, es dueño.

No obstante, ni la UIF ni ningún funcionario o autoridad, ha dado a conocer información oficial sobre el bloqueo de cuentas de Ricardo Velarde, por lo que no se conoce el motivo de la acción.

Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa (Especial)

UIF cerca a Ricardo Velarde; bloqueó cuentas del exsecretario de Economía de Sinaloa

Quien estuviera al frente de la Secretaría de Economía de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, Ricardo Velarde Cárdenas, se encontraría bajo una investigación por parte de autoridades federales.

Lo anterior debido a que se reveló que la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exfuncionario estatal que renunció al cargo en el mes de octubre de 2025.

El reporte establece que el bloqueo de cuentas contra Ricardo Velarde, también se aplicó a su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo y cuando menos 6 empresas de las que es dueño:

Grupo Veliiz

Grupo Priben

Impulsora de Proyectos Veliz

Operadora La Movida Sí Me Gusta

El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte

Operadora de Bares Veliz (OPV)

Cabe destacar que el 7 de septiembre, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa falló en contra de un amparo que promovió OPV en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias.

Ricardo Velarde buscó amparo contra inmovilización de cuentas

Además del amparo que OPV presentó, el resto de empresas incluidas en la lista de bloqueos de la UIF de las que Ricardo Velarde es dueño, también promovieron recursos para evitar la acción.

En torno a ello, el diario Reforma dio a conocer que otras 4 firmas ligadas al exsecretario de Economía de Sinaloa impusieron amparos que se encontrarían en revisión.

En tanto, desde el 25 de agosto pasado, el propio Ricardo Velarde promovió un juicio de amparo para impugnar el bloqueo, sin embargo, el recurso no ha recibido una resolución.

Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa (@pityvelarde / Instagram )

Lo anterior debido a que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente para asumir el caso y lo turnó a juzgados federales de Sinaloa.

A pesar de la información con respecto al proceder judicial del bloqueo de cuentas, hasta el momento no se conoce cuál es el motivo por el que la UIF bloqueo las cuentas de Ricardo Velarde.