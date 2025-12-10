La tabasqueña Fátima Bosch -de 25 años de edad- regresó a México tras ser coronada como Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre en Tailandia.

Sin embargo, su encuentro con la prensa mexicana se vio marcado por fuertes tensiones y un notorio nerviosismo por parte de la reina de belleza.

Fátima Bosch habla de los escándalos de su coronación tras regreso a México

El martes 10 de diciembre de 2025 Fátima Bosch llegó a la CDMX y al darse cuenta de la presencia de la prensa la tabasqueña intentó salir por otra puerta del aeropuerto.

Reporteros la estuvieron siguiendo entre gritos de insistencia y empujones, por lo que no importaron los intentos de Bosch, eventualmente se detuvo a dar algunas declaraciones.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (@telemundo)

Las preguntas de la prensa iban enfocadas en torno a los escándalos internos de la organización y su dueño Raúl Rocha Cantú.

Del mismo modo, muchos cuestionaron a Fátima Bosch por los rumores que colocan a su padre, Bernardo Bosch Hernández, como el responsable de, supuestamente, haber comprado su corona.

Manteniendo el profesionalismo que la ha caracterizado desde los eventos previos a sus coronación en Miss Universo, Fátima Bosch limitó sus respuestas y no entró en detalles.

“No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día”, dijo Miss Universo ante la pregunta de uno de los reporteros.

Aún así, Fátima Bosch se dio el tiempo de asegurar que se encuentra feliz de poder estar desempeñando sus deberes como reina.

“Superfeliz, muy orgullosa, y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta”, enfatizó Fátima Bosch ante los cuestionamientos de su recién iniciado reinado.