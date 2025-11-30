Pese a las críticas que ha recibido, Fátima Bosch inicia su reinado como Miss Universo 2025 con este video que marca una nueva etapa.

Hace unos días surgió el rumor de que Fátima Bosch podría dejar su corona tras acusaciones de fraude, sin embargo tal parece que nada más lejos de la realidad.

Con este video, Fátima Bosch inicia su reinado como Miss Universo 2025

En medio de especulaciones por el futuro inmediato de Miss Universo tras ponerse en duda la legitimidad de sus resultados, Fátima Bosch sorprende con un nuevo video.

Beginning this journey with purpose and a deep commitment to the mission of Miss Universe to represent with authenticity, lead with compassion, and use my voice to uplift others.



Fátima Bosch

Miss Universe 2025 pic.twitter.com/fHyYmub4af — Miss Universe (@MissUniverse) November 29, 2025

Y es que a través de la cuenta oficial de X de Miss Universo se compartió un nuevo video con el que Fátima Bosch inicia su reinado.

El video fue compartido con una poderosa frase que muestra el inicio que tendrá Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

“Comienzo este camino con propósito y un compromiso profundo con la misión de Miss Universo de representar con autenticidad, liderar con compasión y utilizar mi voz para impulsar a otros” Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Las imágenes dejan ver a Fátima Bosch feliz con su corona que la consolida como triunfadora de Miss Universo 2025.

En el video se escucha decir a Fátima Bosch que nunca imaginó que una noche en Tailandia pudiera cambiar de manera profunda su vida.

Fátima Bosch recordó que en Tailandia se coronó como Miss Universo 2025.

El video muestra varias imágenes donde podemos ver a Fátima Bosch feliz recorriendo varias partes de Tailandia y en algunas de ellas ya con su corona.

Finalmente, Fátima Bosch revela que desde que tras coronarse como Miss Universo 2025 llevará su corazón lleno de gratitud.

Además, siempre recordará que en Tailandia comenzó su viaje. De esta manera Fátima Bosch inicia su reinado como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

¿Fátima Bosch deja claro que no renunciará como Miss Universo 2025?

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que muchos lo han tomado como una clara respuesta de Fátima Bosch a todas las críticas que ha recibido.

Y es que Fátima Bosch también lo compartió en sus redes sociales, por lo que usuarios creen que ha dejado claro que no renunciará como Miss Universo 2025.

Esto luego de que el periodista Jordi Martin reveló que tenía información de que Fátima Bosch podría renunciar a la corona tras la controversia que se había generado.

Jordi Martin señaló que Fátima Bosch no sería la única que evaluaba renunciar, pues Raúl Rocha pensaba dejar la presidencia de Miss Universo.

“Raúl Rocha creo que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona” Jordi Martin

Sin embargo, con este video Fátima Bosch demostraría que no tiene pensado renunciar a la corona de Miss Universo 2025, pese a todas las críticas que ha recibido.