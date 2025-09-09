Facundo -de 47 años de edad- asegura que Alexis Ayala quiso seguir un juego muy “bélico” en La Casa de los Famosos México 2025.

Mismo que, según el presentador y comediante, no quiso seguir durante lo que fue su estancia en el programa, sobre todo en las últimas semanas.

¿Le guarda rencor? Así habló Facundo de Alexis Ayala por La Casa de los Famosos México 2025

Facundo ya circula libremente en el mundo real tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo en una breve entrevista que el presentador no perdió la oportunidad para hablar nuevamente de Alexis Ayala.

Facundo se posiciona frente a Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

En un video compartido en el canal del periodista Eden Dorantes Facundo respondió a los recientes comentarios de Alexis Ayala.

Mismos en los que reconocía al ex habitante como un buen jugador de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, el comediante resaltó que no le importa la opinión del actor.

En este sentido, Facundo mencionó que el juego de Alexis Ayala dentro del programa es demasiado rudo.

Motivo por el que no quiso seguirle la corriente en La Casa de los Famosos México 2025.

“Como que siento que él está jugando un juego bien bélico que nunca me interesó a mí, finalizó Facundo.

Facundo fue eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El domingo 7 de septiembre Facundo se convirtió en el sexto habitante eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Desde entonces se ha dedicado a hablar en contra de quienes fueron su equipo rival: el cuarto Noche, pero en especial de Alexis Ayala.

Facundo se ha referido al actor como “un líder de culto” y del resto de los integrantes del equipo como sus súbditos.

Sin embargo, para los fans de La Casa de los Famosos México 2025 estos comentarios denotarían el resentimiento del eliminado.

En redes sociales usuarios han recordado la soberbia de Facundo, quien entró al programa diciendo que saldría como ganador.