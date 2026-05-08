Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como Colate, solicita a que Paulina Rubio pague más de 400 mil pesos para pagar la colegiatura y viajes de convivencia durante disputa por la custodia de su hijo.

Durante una nueva audiencia para determinar la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, Colate insiste en que el menor viva con él en Madrid.

Colate señala a Paulina Rubio de consumir mariguana y de tener constantes conflicto con el menor de 15 años.

Además, Colate asegura que fue agredido físicamente por Paulina Rubio durante su matrimonio, el cual duró 5 años.

Colate pide a Paulina Rubio 400 mil pesos para gastos de colegiatura de su hijo

El jueves 7 de mayo se realizó otra audiencia en una corte familiar de Miami por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate, quien dio su testimonio ante el juez.

Colate solicita que su hijo viva con él en España y Paulina Rubio pague más de 400 mil pesos al mes para cubrir la colegiatura escolar del menor.

Colate, empresario. (Agencia México)

Además, pide que la cantante cubra todos los gastos de los viajes de convivencia cuando el menor tenga que visitarla en Miami.

Andrea Nicolás ha manifestado su deseo de vivir con Colate y él asegura que ha pagado los gastos del menor cuando viaja a España para visitarlo.

El hijo mayor de Paulina Rubio la acusó en 2025 de presunto maltrato tras quitarle su celular y Coleta denuncia que esta acción evitaba que estuvieran en contacto.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

Colate asegura que fue golpeado por Paulina Rubio durante su matrimonio

Nicolás Vallejo-Nájera dio su testimonio ante la juez que lleva el caso de custodia de su hijo y expresó que no mantiene comunicación con Paulina Rubio porque suele insultarlo.

Incluso, Colate asegura que Paulina Rubio lo golpeó en varias ocasiones, por lo que fue cuestionado por los abogados de la cantante si había denunciado los hechos.

Colate respondió que no, ya que no quería exponer la situación.

El ex de Paulina Rubio asegura que la cantante fracturó una costilla y le lesionó la nariz, por lo que tenía una cicatriz.

Sin embargo, al no tener evidencia médica de dicho maltrato, la acusación de Colate no eran admisibles ante la corte.