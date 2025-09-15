Facundo -de 47 años de edad- critica a los fans de La Casa de los Famosos 2025 y cuestiona lo que se ve por televisión.

Esto desupués de haber sido eliminado de la competencia en la semana seis del reality show.

Facundo asegura que hay cosas más importantes que La Casa de los Famosos 2025

Fue en entrevista con Maxine Woodside que Facundo se abrió respecto a su experiencia fuera de La Casa de los Famosos 2025.

Momento en el que el presentador y comediante aseguró que en México les importa más lo que pasa en la televisión que lo que pasa en el país.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

“Los fans de la casa que quieren tanta sangre y que están vibrando tanto en el odio de lo que sucede”, dijo Facundo.

Esta no ha sido la única vez en la que Facundo ha criticado el tipo de cosas que genera el programa en los televidentes.

Señalando más que nada que el público no presta atención a temas que son más relevantes que un programa.

“El sobrino del exsecretario de Marina es uno de los capos del huachicol y no lo están funando”, señaló Facundo.

Critican a Facundo por su “doble moral” al hablar de La Casa de los Famosos 2025

Las declaraciones de Facundo a los fans de La Casa de los Famoso 2025 rápidamente generaron respuesta en redes sociales.

Usuarios criticaron la “doble moral” del comediante, cuestionándolo por haber aceptado el proyecto en primer lugar.

“¿Si quiere cambiar el país por qué quiso entrar al programa que está criticando?" fue una de los comentarios más leídos en redes.

Del mismo modo las declaraciones de Facundo han sido interpretadas por el público como señal de “frustración”.

Esto debido a que el comediante entró generando altas expectativas de ser un gran estratega y jugador del programa.

Sin embargo fans de La Casa de los Famosos 2025 aseguran que fue la gran decepción de la temporada.

“No pudo con el juego y ahora lo critica?” y “Está ardido con el público, por eso los ataca” fueron más comentarios.

Por si fuera poco, también se recordó que es la segunda vez que Facundo participa en un reality show de esta naturaleza.