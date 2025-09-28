Facundo -de 47 años de edad- no ha ocultado el interés que tiene de poder incursionar en la vida política.

Curiosidad que, al parecer, le vino con fuerza tras su paso como habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

A Facundo le gustaría aspirar a la presidencia de México

Fue durante una entrevista por su participación en el reality show, que Facundo sorprendió al decir que le gustaría ser presidente de México.

Sin embargo, admitió también haber salido mal parado del programa; de lo contrario, se postularía sin pensarlo.

Facundo (Tomada de video)

“Presidente, güey. Si hubiera salido bien de la casa, me postularía”, fue la declaración de Facundo.

En cuanto a sus intereses políticos, el presentador destacó que le gustaría demostrar que se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de robar dinero al pueblo.

“Sí, me gustaría la neta porque me encantaría demostrar que sin robar se pueden hacer las cosas, pero en una de esas me decepciono y termino peor”, comentó.

Facundo habla de La Casa de los Famosos México y sus fans

Facundo externó su opinión en torno a la situación política y social del país.

Y es que, relacionando su participación en La Casa de los Famosos México 2025, Facundo considera que hay mucho que se está haciendo mal a nivel México.

Sin afán de menospreciar el programa o a sus fans, Facundo destacó lo preocupante que es cuando las personas prestan más atención a un programa que a los problemas del país .

Esta no es la primera vez que el comediante habla de esta situación tras ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Con anterioridad, ya había hablado de que las personas odian más a los participantes de un programa que a los políticos.

Comentarios que Facundo volvió a decir en torno a sus deseos de llegar a la presidencia de México.

“Así como tenemos la fuerza para odiar gente dentro de un reality, deberíamos de tener esa misma fuerza para juzgar a los políticos que nos roban y a las leyes que nos imponen”. Facundo