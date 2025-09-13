La gala de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo como invitada especial a Lady Tacos de Canasta.

En una noche mexicana, Lady Tacos de Canasta aprovecho para revelar a sus favoritos y los posibles finalistas de La Casa de los Famosos México 2025.

Entre risas y cotorreo, Ricardo Margaleff aprovecho para preguntarle a Lady Tacos de Canasta sus favoritos de La Casa de los Famosos México 2025.

Lady Tacos de Canasta llegó a la pregala, qué icónica, y dijo que sus favoritos son Dalílah y Abelito. 🔥🔥🔥



Y lo sabes de mujer, muñeca.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2sXP4fshbN — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 13, 2025

“Mis favoritos si es Dalilah Polanco y El Guana” confesó Lady Tacos de Canasta ante sus habitantes favoritos.

La revelación de Lady Tacos de Canasta al reconocer que El Guana se encontraba entre sus favoritos del reality sorprendió al conductor.

Ricardo Margaleff también le cuestiono a Lady Tacos de Canasta a quien consideraba finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

“El Guana, Dalilah, El Abelito, Aldo y Aaron Mercury" revelo Lady Tacos de Canasta como respuesta.

Sin duda, Lady Tacos de Canasta llego a poner el ambiente en una noche mexicana para los conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Lady Tacos de Canasta con su peculiar humor también destaco por llevar su conocedor platillo, y repartió tacos entre los conductores e invitados.

Wendy Guevara halaga a Lady Tacos de Canasta en La Casa de los Famosos México 2025

La influencer paso una agradable noche con los conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff acompañados de los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen.

Wendy Guevara aprovecho la ocasión para halagar el trabajo de Lady Tacos de Canasta y le dedicó unas bonitas palabras.

“Me encanta como cocinas y me encanta que llevas a México en la sangre, y eres una representante de que siempre te viste así” expresó.

Lady Tacos de Canasta presumió sus característicos trajes típicos mexicanos en La Casa de los Famosos México 2025.