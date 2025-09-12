Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 están a pocos días de vivir su séptima gala de eliminación.

Motivos por los que cuartos Día y Noche siguen ajustando sus estrategias para asegurar su pase a la final.

¿El Guana es la nueva liebre? Triple A lo tiene en la mira para sacarlo de La Casa de los Famosos México 2025

Dentro del cuarto Noche uno de los tríos más queridos del público es La Triple A, conformado por

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad

Abelito, de 25 años de edad

Aaron Mercury, de 24 años de edad

Los jóvenes buscan ir por la eliminación de El Guana, quien se las ha ingeniado para obtener la inmunidad en más de una ocasión.

Motivo por el que durante esta semana siete el comediante no pudo subir a la placa de nominados.

Esto a pesar de las acusaciones de trampa al momento de la prueba y su aparente encubrimiento por parte de la producción del programa.

La Triple A de La Casa de los Famosos México 2025 tiene en claro que ya es tiempo de sacar a El Guana.

Este último ya está siendo apodado como la nueva “liebre” de La Casa de los Famosos México 2025.

Comparándolo con Sian Chiong de la temporada pasada, quien casi se cuela a la final ganando las pruebas de líder y autosalvándose de la placa de nominados.

Aaron Mercury gana a Elaine Haro para el robo de salvación en La Casa de los Famosos México 2025

La suerte favoreció a Aaron Mercury cuando se enfrentó a Elaine Haro en el elevador del destino de La Casa de los Famosos México 2025.

Ambos pusieron a prueba su suerte y memoria para tratar de contestar acertadamente a lo que se les presentaba en la pantalla.

Al final de la dinámica hubo un empate entre ambos jóvenes, por lo que el finalista definitivo se decidió en una dinámica al azar.

Aaron Mercury sacó una ficha con el número más alto, por lo que será el quien se enfrente a El Guana por el robo de la salvación.