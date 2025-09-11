Facundo, de 47 años, reconoció que la llamada que tuvo con su novia días antes de salir de La Casa de los Famosos México 2025, más que motivarlo a seguir en el reality, tuvo el efecto contrario.

En entrevista, Facundo comentó que antes de la llamada se sentía inmune a muchas de las cosas que podían afectarlo en La Casa de los Famosos México 2025, como la agresividad de Alexis Ayala.

Pero, luego de escuchar a Delia García tras más de un mes separados, se puso tan sensible que ya ni siquiera se sentía motivado a seguir enfrentándose con el actor .

Facundo es el villano de La Casa de los Famosos México 2025 y fans de Aldo Tamez de Nigris lo sostienen (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Facundo: “Me di cuenta que ya no quería estarme agarrando a insultos con nadie”

De visita en el programa radiofónico ‘Todo para la Mujer’, Facundo comparó la experiencia de la llamada de su novia con el momento en que un adicto vuelve a probar la sustancia que le hace perder el control.

“La llamada con ella me dejó como con más ganas de..., ‘ay, sólo fueron dos minutos, quiero más, quiero verla, quiero sentir su energía’ y, la neta sí, me desbordó el sentimientómetro y las lágrimas me brotaban hasta por las orejas”, comentó.

Más que eso, Facundo confesó que la llamada le produjo más deseos de salir de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, dijo, “a raíz de eso me di cuenta como que ya no quería estarme agarrando a insultos con nadie, como que ya sentía que ya me entraban los golpes, como no, esto ya está afectando a mi energía”, confesó.

Facundo señaló que una de las causas de esto fue que ya había enemistades con varios habitantes, lo que se nota más cuando comparten casa y deben seguir conviviendo.

¿Se arrepintió de estar en La Casa de los Famosos México 2025? Facundo dijo por qué prefiere Big Brother

Con base en esto, Facundo dijo en otra entrevista que si le dieran a elegir entre Big Brother y La Casa de los Famosos México 2025, optaría por el primer reality show, en el que le fue tan bien que quedó en segundo lugar.

Entre otras razones, dijo, porque en Big Brother sí les permitían desarrollar su creatividad y convivir de forma fraterna, mientras que en La Casa de los Famosos México 2025 todo está hecho para aumentar la competitividad y el conflicto.