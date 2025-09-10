10 de septiembre de 2025 | 01:07 p.m.
La Casa de los Famosos México 2025 en vivo hoy 10 de septiembre: Critican actitudes negativas de Alexis Ayala
Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan rumbo a la séptima nominación, ¿habrá juego individual?
Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025
(YouTube | Captura de video)
Por
Fabiola Hernández
septiembre 10, 2025 a las 12:17 GMT-6