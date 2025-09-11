Previo a su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo se convirtió en la burla por una supuesta infidelidad de parte de su prometida Delia García.

El supuesto se originó luego de que Facundo, desde La Casa de los Famosos México 2025, le hiciera una llamada telefónica a Delia García, beneficio que ganó tras una dinámica entre los habitantes.

El presentador, ni siquiera los conductores, imaginaron que la llamada sería respondida por un hombre...

La Casa de los Famosos México 2025: Facundo identifica al hombre que respondió a su llamada a Delia García

En un breve encuentro con la prensa, Facundo dijo entender por qué un hombre le respondió la llamada que le hizo a Delia García dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con Facundo, de 47 años, marcó mal y dos veces el número de Delia García, de 35 años.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

En su primer intento, una grabación le indicó que el número estaba equivocado y en segundo, un hombre le respondió por lo que de inmediato colgó.

Debido a que el exintegrante del cuarto día no se acordaba del teléfono de su prometida, La Jefa le ayudó.

"No me acordaba del teléfono de Delia. Marqué dos números antes. Uno fue de ‘la llamada que usted marcó’ y colgué, luego volví a marcar otro y dije creo que era así y contestó un guey y colgué. Luego La Jefa me dijo: ‘Abajo del teléfono hay unos números, ese es el número que quieres" Facundo

Pese a que el presentador ya explicó que marcó un número equivocado, los rumores sobre una infidelidad no paran por lo que asegura que vienen de gente infeliz con sus vidas.

"Hay que ser tantito suspicaz para darse cuenta que es una llamada distinta, a final de cuentas ni siquiera era parte de la misma llamada. Creo que la gente está muy infeliz en sus vidas y trata de reflejar su vida y enojo en la vida de los demás para reflejar que su vida no es tan miserable" Facundo

Facundo se aburrió en La Casa de los Famosos México 2025

Por otro lado, Facundo dice haberse aburrido y desesperado dentro de La Casa de los Famosos México 2025, reality show al que le quedan tres semanas.

"Me aburrí. Me desesperó estar ahí entre el encierro y la convivencia. La experiencia fue chida en algunos momentos, pero muy intensa" Facundo

Por ello, Facundo asegura que no volvería a participar en un reality show con formato similar al de La Casa de los Famosos México 2025.

En su lugar, el presentador únicamente contemplará competencias que le ofrezcan una experiencia nueva.

Facundo (Tomada de video)

Por lo que tampoco volverá a un reality show de supervivencia y es que “La isla, el reality” fue muy complicado aún cuando se considera un atleta de alto rendimiento.

"Sí podría llegar a entrar un reality, pero no sé de qué tipo de formato. No entraría a uno de supervivencia porque no sé, la pasé muy mal... Sí entraría a un reality, pero no sé de qué tipo" Facundo

Mientras al presentador le llegan nuevos proyectos, seguirá siendo parte de La Casa de los Famosos México 2025. Lo veremos en las galas y en programas derivados de este reality.