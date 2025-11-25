Eugenio Derbez -de 64 años de edad- reaparece en los Premios Emmy Internacionales 2025 tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

El 24 de noviembre se confirmó la muerte de Gabriela Michel, expareja de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez aparece en los Premios Emmy Internacionales tras muerte de Gabriela Michel

Aislinn Derbez y la familia Derbez no se han manifestado por la muerte de Gabriela Michele, pero Eugenio Derbez apareció en un importante evento.

Eugenio Derbez acudió a los Premios Emmy Internacional 2025, los cuales se realizaron en Nueva York.

El actor hizo un en vivo, mientras pasaba por la alfombra roja de los Premios Emmy Internacional 2025, junto a su esposa Alessandra Rosaldo, de 54 años de edad.

Eugenio Derbez está nominado por la serie ‘Y llegaron de noche’, en la categoría comedia.

En medio de la tristeza que vive su familia, Eugenio Derbez trató de dar una sonrisa a sus fans.

El video de Eugenio Derbez dividió opiniones, pues algunos le desearon que ganara y dejara el nombre de México en alto.

Mientras que otros lo criticaron por asistir al evento en medio de la tragedia que vive su hija, Aislinn Derbez.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez (Especial )

ANDI confirma la muerte de Gabriela Michel

La influencer Chamonic fue quien reveló la muerte de Gabriela Michel y la información fue confirmada horas después por la Asociación Nacional de Interpretes (ANDI).

La ANDI compartió sus condolencias en redes sociales y confirmó la muerte de la madre de Aislinn Derbez, quien era socia de la asociación.

La organización envió sus condolencias a la familia y destacó la extensa trayectoria de Gabriela Michel como actriz de doblaje.

La familia de Aislinn Derbez no se ha pronunciado por la muerte de Gabriela Michel.

Incluso, fans de la actriz cuestionaron a Eugenio Derbez en su en vivo por el estado de Aislinn Derbez, pero él no dio detalles sobre su hija.