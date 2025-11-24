El lunes 24 de noviembre trascendió la noticia de la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, tras sufrir un trágico accidente.

Según información de la influencer Chamonic, Gabriela Michel se encontraba en su casa cuando se accidentó.

¿De qué murió Gabriela Michel? Mamá de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez no ha confirmado la muerte de su madre Gabriela Michel, pero una fuente cercana habría informado que su funeral se realizará en las siguientes horas.

Gabriela Michel habría muerto a las 7:00 de la mañana del 24 de noviembre de 2025 en su casa; aparentemente, murió tras sufrir un accidente doméstico.

Aislinn Derbez y su mamá, Gabriela Michel (Especial)

La mamá de Aislinn Derbez tenía 65 años de edad; era actriz de doblaje y locutora.

Aunque Gabriela Michel era conocida en el mundo del doblaje mexicano, se mantuvo al margen de los medios a pesar de su relación con Eugenio Derbez.

¿Quién era Gabriela Michel? La actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Gabriela Castrejón Michel era originaria de la CDMX y el 24 de octubre había cumplido 65 años de edad.

Estaba casada con Jorge Alberto Aguilera, conocido por ser la voz del programa ‘En familia con Chabelo’, con quien tuvo dos hijas: Chiara y Michelle Aguilera.

La voz de Gabriela Michel quedó inmortalizada en personajes como Samatha Jones en Sex and the City y la ‘hada primavera’ en Cenicienta.

Hasta el momento, Eugenio Derbez tampoco se ha manifestado por la muerte de la madre de su primogénita y se sabe que se encuentra en Nueva York por un evento.

Los hermanos de Aislinn Derbez tampoco han compartido información.

Se espera que en las siguientes horas Aislinn Derbez confirme la muerte de Gabriela Michel.