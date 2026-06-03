Tom Holland tomó una decisión que pudo cambiar el rumbo de dos de las películas más esperadas de 2026, pues el actor reveló que pidió personalmente a Sony Pictures retrasar la producción de Spider-Man: Brand New Day para poder participar en La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan basada en la obra de Homero.

La confesión de Tom Holland formó parte de la entrevista principal de la edición de verano de GQ, donde Holland comparte portada con Matt Damon y Robert Pattinson, protagonistas de la nueva producción del cineasta británico.

Según contó, la propuesta de La Odisea de Nolan llegó cuando ambas películas tenían exactamente la misma fecha de inicio de rodaje, por lo que tuvo que sostener una “conversación incómoda” con Tom Rothman, presidente de Sony Pictures.

Tom Holland asegura que el retraso benefició a Spider-Man

Lejos de convertirse en un problema, Tom Holland considera que la decisión terminó favoreciendo a todos los involucrados, pues el actor explicó que Sony aceptó mover el calendario debido a la reputación de Christopher Nolan.

La Odisea (Universal)

Pues aseguran que él es un director que cumple con sus tiempos de producción y evita retrasos prolongados, de hecho, La Odisea terminó sus filmaciones nueve días antes de lo previsto.

Tom Holland, protagoista de la franquicia de Spider-Man aseguró que el cambio permitió que Spider-Man: Brand New Day tuviera más tiempo para desarrollarse creativamente, incluida la incorporación del director Destin Daniel Cretton y ajustes al guion que, en su opinión, fortalecieron el proyecto.

Cabe recordar que en La Odisea, Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo, personaje encarnado por Matt Damon.

La Odisea de Christopher Nolan también cuenta con Robert Pattinson en el reparto y llegará a los cines el 17 de julio de 2026, mientras que Spider-Man: Brand New Day se estrenará apenas dos semanas después, el 31 de julio.