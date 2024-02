Aislin Derbez hizo enojar a Mr. Doctor y a muchas personas al asegurar que las enfermedades se curan a través de las emociones.

Declaración que Aislinn Derbez hizo en su podcast “La magia del caos”, donde tuvo como invitado al doctor Nirdosh Kohra -de 43 años de edad-.

Ambos coinciden en que algunas enfermedades son el reflejo de emociones desequilibradas por lo que une vez que éstas últimas logran canalizarse de la forma correcta, los malestares desaparecen.

Su nombre completo es Aislinn González Michel; sin embargo, se dio a conocer como Aislinn Derbez para ayudarse en el mundo del espectáculo pues su padre es Eugenio Derbez, de 62 años de edad.

Aislinn Derbez es actriz, modelo y empresaria, tiene una línea de ropa, una joyería y vende jabones orgánicos.

Asimismo es creadora de contenido, tiene su podcast “La magia del caos”, espacio donde habla de diversos temas junto a especialistas.

Aislinn Derbez nació en Ciudad de México un 18 de marzo de 1986, por lo que actualmente tiene 37 años de edad.

No. Aislinn Derbez actualmente no tiene esposo; sin embargo, estuvo casada con Mauricio Ochmann, de 46 años de edad.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron casados entre 2016 y 2020. La expareja se conoció en el set de la película " A la mala” en 2014.

En 2020 la pareja anunció su separación a través de un comunicado, aunque en su momento no revelaron las razones dejaron claro que su amor se había transformado.

Posteriormente, Aislinn Derbez confesó que no aceptó de buena forma su maternidad, por su parte, Mauricio Ochmann dijo que sus formas de pensar habían cambiado y ya no estaban de acuerdo en muchas cosas.

Aislin Derbez nació un 18 de marzo por lo que su signo zodiacal es piscis.

¿Cuántos hijos tiene Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez tiene una hija llamada Kailani, fruto de su relación con Mauricio Ochmann.

La primogénita de Aislinn Derbez nació el 25 de febrero de 2018 por lo que actualmente tiene 5 años de edad.

Aislinn Derbez estudió la carrera de Artes Visuales en School of Visual Arts en Nueva York, donde también estudió actuación en Actor Studio entre 2005-2009.

Atraída, Aislinn Derbez por las cámaras estudió modelaje a los 15 años de edad en Ciudad de México en 2009.

Aislinn Derbez debutó como actriz en Nueva York donde participó en algunas obras de teatro; sin embargo, sus trabajos más destacados los ha realizado en México.

En 2010 inició una serie de participaciones en largometrajes como:

Mientras que en televisión marco su huella por programas como:

En videos musicales ha colaborado con:

Alejandro Fernández, de 52 años de edad, en lo videos musicales: “Estuve” y “Se me va la voz”.

Kalimba, de 41 años de edad, en el clip musical de “Solo déjate amar”.

La vida personal de Aislinn Derbez tomó mayor interés tras separarse de Mauricio Ochmann, ruptura que se venía venir tras el lanzamiento de la primera temporada del reality De Viaje con Los Derbez.

Aunque en un principio Mauricio Ochmann echó de cabeza a la producción del reality show al asegurar que les pedían pelear para generar rating, resultó que mientras Aislinn Derbez quería adentrarse a la aventura, él quería concentrarse en su hija Kailani.

Incluso, hasta la fecha, el actor se mantiene muy unido a su hija y esto ha dado a pensar a sus fans que en algún momento retomará su relación sentimental con Aislinn Derbez.

Esto porque ambos se empeñan en seguir creando recuerdos en familia, lo que habría ocasionado su rompimiento con la modelo Paulina Burrola, de 32 años de edad.

Hasta el momento se rumora que Aislinn Derbez fue la tercera en discordia entre el actor y la modelo.

Mr. Doctor, cuyo nombre real es Jorge Octavio Arroyo, de 65 años de edad, enfureció al escuchar a Aislinn Derbez y doctor Nirdosh Kohra.

Por lo que a través del programa La Saga de Adela Micha, de 60 años de edad, Mr. Doctor llamó charlatanes a la actriz y al Fundador de Bodhi Medicine Institute.

Esto porque asegura que aunque es una realidad que las emociones y los sentimientos sí enferman es absurdo dar por hecho que se aconseje a las personas no someterse a un análisis y estudios para llegar a un diagnóstico correcto.

“Ojo, es antivacunas y, ojo, acusa a las farmacéuticas de ser una estafa”, dice sobre el doctor Nirdorsh Kohra, a la par que asegura pensó que Aislinn Derbez quería generar polémica porque se dedica a dar espectáculo, pero no, la verdad es que sí cree en sus palabras.

Por ello la enfrentó en redes sociales solo para dejar claro que a la hija de Eugenio Derbez le falta informarse más ya que aunque es verdad que canalizar las emociones de forma correcta calma malestares, la realidad es que se trata de un placebo.

Ya que al “desaparecer” el malestar, se cree que magicamente uno logró curarse; no obstante, el malestar sigue ahí y podría seguir desarrollándose hasta el punto de no tener un punto de retroceso.

Por lo que le pide a Aislinn Derbez explorar la verdadera medicina mexicana en lugar de hablar de una burbuja privilegiada siendo que muchas personas no tienen el tiempo ni el dinero para irse a viajar y ponerse a meditar.

Así como para comer bien y sano cuando su jornada laboral muchas veces los obliga a malpasarse o quitarse la sed con un refresco, que muchas veces es lo primero que se tiene a la mano.

“No me digas que es envidia, es mas bien que me da cojare que ustedes no conocen la realidad de mexico y se tratan de hacer los expertos desde su burbuja de privilegio”

Aislinn Derbez