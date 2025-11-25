Mauricio Ochmann -de 48 años de edad- acompaña en su dolor a Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel.

La familia de Aislinn Derbez ha salido a respaldarla tras el duelo que vive por la muerte de su madre y su exesposo, Mauricio Ochamnn, tuvo un gesto de solidaridad con ella.

Mauricio Ochmann acompaña a Aislinn Derbez tras la muerte de su madre

Aislinn Derbez compartió una historia de Instagram para confirmar la muerte de su mamá y Mauricio Ochmann reporteó la información en su cuenta.

La actriz mencionó que su madre murió por un infarto y pedía que respetaran su duelo, pues quería estar en paz con su familia.

Mauricio Ochmann apoya a Aislinn Derbez tras la muerte de su madre (Instagram/@mauochmann)

Mauricio Ochmann colocó un corazón blanco y etiquetó a Aislinn Derbez, como gesto de solidaridad y para pedir respeto por el duelo que vive su exesposa.

Aislinn Derbez ha recibido mensajes de amor y condolencias tras la muerte de Gabriela Michel, así como el respaldo de su familia paterna.

Se desconoce si Mauricio Ochmann acompañó a Aislinn Derbez en el funeral de su madre.

Aislinn Derbez y Maurico Ochmann (Instagram/@aislinnderbez)

Aislinn Derbez habló del duelo de perder a una madre días antes de su pérdida

El martes 25 de noviembre se estrenó un nuevo episodio de La Magia del Caos, el podcast de Aislinn Derbez.

Dicho episodio se titula: “Duelo: Cómo aceptar lo que no puedes controlar”, un tema que platicó con Camila Sodi, de 39 años de edad.

Camila Sodi habló del duelo que vivió tras la muerte de su madre Ernestina Sodi, quien murió el 9 de noviembre de 2024.

El episodio fue grabado hace varias semanas, pero el tema llegó en un momento complicado para Aislinn Derbez por la muerte de su madre.

Los seguidores de Aislinn Derbez le enviaron condolencias y mensajes de cariño.

“Mi más sentido pésame” y “Un fuerte abrazo Ais” fueron algunos mensajes de cariño que recibió Aislinn Derbez.