El actor mexicano de 64 años de edad, Eugenio Derbez envió mensaje a su hija Aislinn Derbez de 39 años de edad, tras la muerte de su mamá Gabriela Michel.

Por lo que a través de su grupo de difusión, Eugenio Derbez publicó en primera instancia una fotografía de Aislinn Derbez con el breve mensaje “Siempre contigo. Te amo”.

muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. (Especial )

La cual rápidamente tuvo la reacciones de los seguidores de Eugenio Derbez ante el difíciles momentos que atraviesa su hija Aislinn Derbez tras la perdida de su mamá Gabriel Michel.

Asimismo, también, el actor Eugenio Derbez volvió a refrendar su apoyo a su hija Aislinn Derbez en su perfil de Instagram, al compartir otra foto, en la que aparecen los dos juntos con el mismo mensaje.

Alessandra Rosaldo también lamenta la muerte de Gabriela Michel

La cantante de 54 años de edad, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez lamentó la muerte de Gabriela Michel.

Con un sensible homenaje a través de sus redes sociales, en el que Alessandra Rosaldo compartió una foto de Gabriela Michel y con el mensaje “ descansa en paz”.

Asimismo, medios locales en Estado Unidos, reportaron que tras asistir a un evento de los Emmy, tanto Eugenio Derbez como Alessandra Rosaldo fueron cuestionados por la muerte de Gabriela Michel, de la cual no sabían.

Con ello, Eugenio Derbez se disculpó con la prensa pues se retiró para hablar con Aislinn Derbez. Mientras que Alessandra Rosaldo dijo estar para la actriz e hija de su esposo en este difícil momento.