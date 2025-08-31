Durante un encuentro con la prensa, Aislinn Derbez -de 39 años de edad- bromeó con que su hija “es del lechero”.

Y es que, a diferencia de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann -de 47 años de edad- su hija es alta y rubia.

La hija de Aislinn Derbez es muy alta, rubia y tiene ojos azules

En el Opening Night de Despertares, celebrado en la CDMX, Aislinn Derbez bromeó con la prensa diciendo que su hija “es del lechero” y no de Mauricio Ochmann.

Y es que, a diferencia de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, Kailani Ochmann -de 7 años de edad- es alta y rubia.

“‘¿Y el papá qué?’, el lechero, porque así de alta, rubia, ojos azules; pero no, si se fijan bien, sí se parece un poquito a Mau”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Kailani Ochmann (Aislinn Derbez instagram @aislinnderbez)

De acuerdo con la actriz, al igual que su familia y la prensa prensa, ella está sorprendida e incrédula del rápido crecimiento de su hija en todos los aspectos.

Pues además de no saber de dónde heredó sus rasgos, Aislinn Derbez destacó que incluso llegan a confundirla con niñas de 9 años de edad.

“Tiene 7, pero se ve como de 9, porque es altísima. Que no entiendo de dónde salió alta, es una sorpresa.” Aislinn Derbez

Finalmente, Aislinn Derbez compartió que ella le ayuda a su hija en todo lo que necesita en temas escolares.

Pues aunque aún “no tiene mucha tarea” todavía, para Aislinn Derbez la convivencia y el cuidado de su hija es siempre una prioridad.

Aislinn Derbez aclaró los rumores sobre su reconciliación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez aclaró los rumores sobre su reconciliación con Mauricio Ochmann, surgidos tras su reciente viaje en familia a España.

De acuerdo con Aislinn Derbez, ni ella ni su exesposo no tienen intenciones de retomar su relación; sin embargo, su hija en común es la prioridad de ambos.

En este sentido, Aislinn Derbez recordó que cuando ella era una niña sufrió bastante porque sus papás no mantenían una buena relación.

Por lo que cuando se separó y luego firmó el divorcio con Mauricio Ochmann, su principal interés fue evitar que su hija sufriera como ella.