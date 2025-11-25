A pesar del difícil momento que atraviesa Aislinn Derbez ha compartido en un mensaje en sus redes sociales como murió su mamá, Gabriela Michel. Fue un infarto el que acabó con su vida.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Asimismo, la actriz de 39 años de edad agradeció las muestras de cariño que ha recibido ante la pérdida de su mamá. “Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, señaló.

Aislinn Derbez pidió respeto para despedir desde un lugar de amor a su mamá, Gabriela Michel. La actriz apuntó que “en este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida”.

Aislinn Derbez comparte cómo murió su mamá, Gabriela Michel (Aislinn Derbez )

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez no murió en trágico accidente

Con el mensaje de Aislinn Derbez se desmiente que su mamá Gabriela Michel murió en un trágico accidente.

Pues luego de la lamentable noticia de la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel a los 64 años de edad, medios reportaron que la causa se debió a un trágico accidente en su casa.

Al asegurar que Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez habría muerto el lunes 24 de noviembre 2025 alrededor de las 7:00 de la mañana en su casa, tras sufrir un accidente doméstico.

Noticias que se dio sin más detalles al respecto, pero que tras un día de los hechos, ahora Aislinn Derbez confirmó que no fue por un trágico accidente la muerte de su madre Gabriela Michel, sino por un infartó.