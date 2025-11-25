Eugenio Derbez -de 64 años de edad- recibió la noticia de la muerte de Gabriela Michel en los Premios Emmy Internacional 2025y así reaccionó.

“Me acabo de enterar, entonces, la verdad que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho. Ahorita voy a hablar con mi hija” Eugenio Derbez

El lunes 24 de noviembre murió la actriz Gabriela Michel, ex pareja de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez, de 39 años de edad.

Así reaccionó Eugenio Derbez tras enterarse de la muerte de Gabriela Michel

Durante la alfombra roja de los Premios Emmy Internacional 2025, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la muerte de Gabriela Michel y se mostró consternado.

Eugenio Derbez se encontraba en Nueva York, por lo que la notica de la muerte de Aislinn Derbez le llegó durante una premiación, en la cual estaba nominado por una serie.

El actor mencionó que no sabía detalles de la muerte de Gabriela Michel y que iba a hablar con Aislinn Derbez para apoyarla.

Horas después, Eugenio Derbez compartió dos publicaciones en rede sociales para expresarle su cariño a Aislinn Derbez.

Alessandra Rosaldo -de 54 años de edad- expresó que estaban consternados con la notica y confirmó que habían convivido varias veces con Gabriela Michel.

Se desconoce si Eugenio Derbez viajará a México para estar con Aislinn Derbez.

La actriz compartió un mensaje en Instagram y reveló que su madre había muerto de un infarto, luego de que trascendiera que había sufrido un accidente doméstico.

Eugenio Derbez muestra su apoyo a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel (Instagram/@ederbez)

Critican a los Derbez por no manifestarse por la muerte de Gabriela Michel

La muerte de Gabriela Michel se confirmó durante la tarde del lunes y la familia Derbez no había hablado del tema, lo que generó críticas en redes sociales.

Incluso, Retractores de Eugenio Derbez lo atacaron por hacer un en vivo desde los Premios Emmy Internacional 2025 en medio del luto de su hija.

Posteriormente, Eugenio Derbez hizo una publicación para mostrar su apoyo a Aislinn Derbez.

Vadhir Derbez -de 34 años de edad- también compartió un mensaje en Instagram, donde reveló que había recibido críticas por no expresar su apoyo a su hermana.

El actor aclaró que ha estado con Aislinn Derbez y no le era necesario estarlo publicando.