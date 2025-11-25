Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió a los 65 años de edad el lunes 24 de noviembre tras sufrir un accidente doméstico.

La influencer Chamonic compartió la lamentable noticia en Instagram, pero Aislinn Derbez no ha confirmado la información.

¿Quién era Gabriela Michel? Mamá de Aslinn Derbez

Gabriela Castrejón Michel fue una actriz de doblaje y locutora nacida en la CDMX; fue conocida por su trabajo en series y ser madre de Aislinn Derbez, la primera hija de Eugenio Derbez.

A pesar de su relación con Eugenio Derbez, Gabriel Michel se mantuvo al margen de los medios.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez (Especial )

¿Qué edad tenía Gabriela Michel?

Gabriela Michel nació el 24 de octubre de 1960; tenía 65 años de edad.

¿Quién era el esposo de Gabriela Michel?

Gabriela Michel estaba casada con el locutor Jorge Alberto Aguilera.

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Michel?

Gabriela Michel era Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal son apasionados y determinados.

¿Cuántos hijos tenía Gabriela Michel?

Gabriela Michel tenía tres hijas:

Aislinn Derbez, de 39 años de edad.

Michelle Aguilera

Chiara Aguilera

Gabriela Michel (Especial)

¿Qué estudió Gabriela Michel?

Gabriela Michel estudió danza y actuación.

¿En que trabajó Gabriela Michel?

Gabriela Michel forjó una carrera como actriz de doblaje, dándole voz a personajes como:

Samantha Jones, de Sex and the City

Reina Clarion, en la saga de Tinkerbell

Madame Leota, en La Mansión embrujada

Madre de Fred, en Rocketman

La mamá de Aislinn Derbez también se dedicó a la locución y es conocida por ser la voz recurrente de las actrices Kim Cattral y Aisha Tyler.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez murió a los 65 años

El lunes 24 de noviembre murió Gabriela Michel tras sufrir un accidente doméstico, según información de Chamonic.

La muerte de la actriz habría ocurrido en la mañana y hasta el momento, su familia no ha dado detalles de su muerte.

Sin embargo, trascendió que el funeral de Gabriela Michel se realizará este lunes.

Aislinn Derbez no se ha manifestado por la muerte de su madre y tampoco su padre, Eugenio Derbez.