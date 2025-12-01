Orlando Bloom -de 48 años de edad- “está incómodo” por la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau; esta ha sido la reacción del actor.

En octubre de 2025, Katy Perry -de 41 años de edad- y Justin Trudeau confirmaron su relación meses de especulaciones.

Orlando Bloom está incómodo por la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su ruptura en junio, pero siguen conviviendo en clama por el bien de su hija Daisy Dove.

A pesar de su relación cordial, una fuente cercana a Orlando Bloom asegura que el actor se siente incómodo por la exposición de la nueva relación de Katy Perry.

El portal International Bussines reveló que Orlando Bloom se siente abrumado por el noviazgo de su ex, ya que no esperaba que fuera novia de un político.

Orlando Bloom y Katy Perry (Instagram | @orlandobloom)

Incluso, el actor se ha sentido avergonzado por la constante exposición de Katy Perry y Justin Trudeau, ya que su relación se convirtió en una noticia mundial.

Orlando Bloom suele mantease al margen de los medios, pero tras su separación, su nombre se volvió tendencia y muchos quisieron saber los motivos de su separación.

El bajo perfil de Orlando Bloom se ha visto amenazado por exposición mediática del noviazgo de Katy Perry.

Orlando Bloom no habría externado su molestia porla vitalidad del noviazgo de Katy Perry, ya que mantiene una buena relación con la cantante.

A pesar de todo, Orlando Bloom está feliz de que Katy Perry haya retomado su vida amorosa, pero no creyó que la relación se volvieran tan mediática.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación (Especial)

Katy Perry y Justin Trudeau están más felices que nunca

Desde julio de 2025 se especulaba que Katy Perry y Justin Trudeau salían, luego de que los captaran juntos en diversas ocasiones.

Tras el cumpleaños 41 de Katy Perry, la pareja confirmó su noviazgo y la relación sería seria.

Pues aseguran que Katy Perry planea pasar la navidad con Justin Trudeau y sus hijos.

Justin Trudeau está tan comprometido con su relación, que acordó su agenda para pasar las fiestas decembrinas con Katy Perry, a quien considera la “mujer perfecta”.