Katy Perry -de 41 años de edad- y Orlando Bloom se reencontraron para demostrar que siguen siendo familia.

A seis meses de anunciar su separación, Orlando Bloom -de 48 años de edad- y Katy Perry estuvieron juntos en Londres.

Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran en Londres

Orlando Bloom y Katy Perry tienen una hija, por lo que decidieron llevar su separación en paz por el bien de su hija y siguen conviviendo en familia.

La cantante y el actor se reunieron en Londres el 29 de diciembre para llevar a su hija Daysi Bloom a ver “Paddington: El musical”.

Katy Perry, su ex y su hija convivieron con el elenco del musical y las fotos comenzaron a circular en redes sociales.

Testigos aseguran que Katy Perry y Orlando Bloom convivían como amigos; el hijo de 14 años del actor también acudió a la obra.

Orlando Bloom y Katy Perry llevaban 9 años de relación cuando anunciaron su ruptura .

Ambos mencionaron en un comunicado que seguirían siendo familia y convivirían en paz por el bien de su hija.

Actualmente, Katy Perry es pareja de Justin Trudeau y Orlando Bloom no ha revelado si tiene pareja, pero se le ha relacionado con Rachel Lynn Matthews y Sydney Sweeney.

Orlando Bloom y Katy Perry (Reuters/Eric Gaillard)

Katy Perry y Orlando Bloom siguen siendo amigos por su hija

Orlando Bloom y Katy Perry no revelaron el motivo de su separación, pero han mantenido una buena relación.

La cantante y el actor decidieron mantener una crianza compartida y buscaron preservar la rutina de su hija por su bien, así como por su estabilidad emocional.

Flynn Bloom, hijo de Orlando Bloom, continúa conviviendo con Katy Perry e incluso suelen ir de vacaciones juntos.

Katy Perry y Orlando Bloom han buscado el bienestar de su hija de 5 años, por lo que los seguirán conviviendo.