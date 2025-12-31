Katy Perry -de 41 años de edad- y Orlando Bloom se reencontraron para demostrar que siguen siendo familia.
A seis meses de anunciar su separación, Orlando Bloom -de 48 años de edad- y Katy Perry estuvieron juntos en Londres.
Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran en Londres
Orlando Bloom y Katy Perry tienen una hija, por lo que decidieron llevar su separación en paz por el bien de su hija y siguen conviviendo en familia.
La cantante y el actor se reunieron en Londres el 29 de diciembre para llevar a su hija Daysi Bloom a ver “Paddington: El musical”.
Katy Perry, su ex y su hija convivieron con el elenco del musical y las fotos comenzaron a circular en redes sociales.
Testigos aseguran que Katy Perry y Orlando Bloom convivían como amigos; el hijo de 14 años del actor también acudió a la obra.
Orlando Bloom y Katy Perry llevaban 9 años de relación cuando anunciaron su ruptura.
Ambos mencionaron en un comunicado que seguirían siendo familia y convivirían en paz por el bien de su hija.
Actualmente, Katy Perry es pareja de Justin Trudeau y Orlando Bloom no ha revelado si tiene pareja, pero se le ha relacionado con Rachel Lynn Matthews y Sydney Sweeney.
Katy Perry y Orlando Bloom siguen siendo amigos por su hija
Orlando Bloom y Katy Perry no revelaron el motivo de su separación, pero han mantenido una buena relación.
La cantante y el actor decidieron mantener una crianza compartida y buscaron preservar la rutina de su hija por su bien, así como por su estabilidad emocional.
Flynn Bloom, hijo de Orlando Bloom, continúa conviviendo con Katy Perry e incluso suelen ir de vacaciones juntos.
Katy Perry y Orlando Bloom han buscado el bienestar de su hija de 5 años, por lo que los seguirán conviviendo.