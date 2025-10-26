Katy Perry y Justin Trudeau confirman su noviazgo luego de aparecer juntos en un primer video, mientras ambos iban saliendo del Cabaret Horse en París tomados de la mano.

Esto ocurre luego de que Justin Trudeau fuera visto en un concierto de Katy Perry -de 41 años de edad- en París el 24 de octubre.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación luego de meses de especulación

A través de videos virales en internet y redes sociales, por fin se ha confirmado la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau -de 53 años de edad- ex primer ministro de Canadá.

Pues esta aparición pública de Katy Perry y Justin Trudeau revela que ninguno de los dos ya se esconde, pues salieron tomados de la mano, sonriendo, relajados e incluso saludando a los fans que esperaban afuera del recinto.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

Cabe mencionar que Katy Perry se presentó el pasado 24 de octubre en París para ofrecer un concierto como parte de su gira The Lifetime Tour, por lo que se reveló, Justin Trudeau la está acompañando.

Por lo que después de rumores y vistas borrosas en cámaras de paparazzi, la pareja conformada por Katy Perry y Justin Trudeau por fin aclaró su situación confirmando su romance mientras salían tomados de la mano para abordar una camioneta.

Además de que el pasado 25 de octubre, noche en la que Katy Perry y Justin Trudeau hicieron pública su relación, también fue el cumpleaños de la cantante.

Por parte de Trudeau, él se divorció de su esposa Sophie Grégorie en agosto del 2023 luego de estar 18 años en matrimonio y tres hijos en común.