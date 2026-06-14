Jorge Lyle, el padre de Pablo Lyle, murió el 13 de junio de 2026 a los 77 años de edad, a causa de un accidente que inició un periodo de salud delicado.

El actor Pablo Lyle solicitó a un juez de Estados Unidos un permiso humanitario para poder asistir al funeral de su padre, pues paga un condena por homicidio involuntario. Sin embargo, el permiso no se le dio.

Jorge Lyle murió tras un fuerte accidente en la institución donde vivía

El padre de Pablo Lyle, Jorge Lyle, murió tras vivir una fuerte caída en la institución donde vivía desde que su diagnóstico de Alzheimer avanzó.

Según la información brindada, el accidente llevó a su deterioro de salud, pues duró varios días hospitalizado, pero no tenía avance favorable.

Ante ello, fue la hermana del actor, Silvia Lyle, quien compartió una fotografía con Jorge Lyle estando hospitalizado, acompañado de una reflexión sobre la importancia de la familia, la celebración de la vida y el tránsito por el duelo.

Silvia Lyle, hermana de Pablo Lyle, comparte foto con su papá. (Instagram/@silvialyle )

Esto debido a que Silvia Lyle cumplió años el 11 de junio, pasándola en Mazatlán, Sinaloa, con su familia debido a la hospitalización de su padre.

Hasta el momento, no se conocen detalles como en qué derivo el accidente de Jorge Lyle o el diagnóstico certero que llevó a su muerte.

Pablo Lyle no pudo asistir al funeral de su padre

Jorge Lyle, el padre de Pablo Lyle, murió, pero el actor no pudo asistir, pese a que solicitó un permiso humanitario a un juez de Estados Unidos para poder salir de la cárcel y asistir al funeral.

Los detalles filtrados argumentan que por la condena que Lyle paga por homicidio involuntario, no le dieron el permiso pese a que no está en una cárcel de máxima seguridad.

Por otra parte, se cree que la negativa también se debió a que Pablo Lyle debía salir de Estados Unidos y viajar a México, específicamente a Mazatlán, Sinaloa.