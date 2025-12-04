Katy Perry y Justin Trudeau están de viaje en Japón y como parte del mismo habrían almorzado con su homólogo, el ex primer ministro japones Fumio Kishida y su esposa.

Aunque de momento Justin Trudeau no ha explicado los motivos de su visita a Japón, podría acompañar a Katy Perry, quien se presentó el 3 y 4 de diciembre la Super Arena de Saitama.

Justin Trudeau y Katy Perry posaron en foto con ex primer ministro de Japón

En redes sociales, ambos funcionarios destacaron el encuentro que fue enmarcado con una foto de Justin Trudeau y Katy Perry junto al ex primer ministro de Japón y su esposa, además de un árbol de Navidad.

Tal como compartió el ex primer ministro de Japón, fue en compañía de su esposa, Yuko Kishida, almorzaron con Justin Trudeau y su pareja, Katy Perry, como muestra de amistad.

Esto fue secundado por Justin Trudeau, quien respondió que tanto él como Katy Perry se alegraron de conversar con el ex primer ministro de Japón, en temas que pudieron abordar la política.

Esto debido a que Justin Trudeau le agradeció al ex primer ministro su compromiso con el orden internacional, mientras que Fumio Kishida destacó la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá.

Justin Trudeau y Katy Perry con el ex primer ministro de Japón (Captura de pantalla)

El mensaje del ex primer ministro de Japón finaliza al externar su alegría de poder continuar su amistad tras finalizar ambos sus respectivos mandatos.

Ex primer ministro de Japón destacó colaboración con Canadá en mandato de Justin Trudeau

En un segundo mensaje, el ex primero ministro de Japón posó en foto sin Katy Perry y Yuko Kishida, sólo con su homólogo, Justin Trudeau, en donde destacó la amistad mientras ambos eran mandatarios.

Acorde con lo escrito por Fumio Kishida, se quedó grabado en su memoria que, durante la Cumbre del G7 que se organizó en Hiroshima, Justin Trudeau visitó el Museo Memorial de la Paz.

Asimismo señaló que Canadá es un socio “extremadamente importante para Japón en todas las áreas” por lo que seguirán trabajando para que esa cooperación y amistad continúen.