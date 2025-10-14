Katy Perry -de 40 años de edad- confirma su noviazgo con Justin Trudeau después de haber sido captados juntos a bordo de un yate en California.

Las imágenes comenzaron a circular en el medio británico Daily Mail, lo que desencadenó todo tipo de rumores que ya fueron esclarecidos por la cantante.

Katy Perry habla de su relación con Justin Trudeau en pleno concierto

Fue durante uno de sus conciertos de The Lifetimes Tour en Londres el pasado 13 de octubre, que Katy Perry aseguró estar con “alguien que solía dirigir un país”.

Esto, para muchos, fue un claro guiño al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de 53 años de edad.

Justin Trudeau (OLIVIER MATTHYS / EFE)

El momento tuvo lugar mientras Katy Perry recibía a unos fanáticos sobre el escenario, justo como suele hacer en cada presentación.

Fue así como un hombre llamado Darren subió y le hizo una propuesta de matrimonio a la cantante, quien se alejó apenada.

Posteriormente regresó y dijo: “Ojalá me hubieras preguntado hace 48 horas”.

La cantante siguió interactuando, haciéndole preguntas de su vida privada, mencionando su país de origen.

“¡Ay, cariño, ya tengo problemas diplomáticos! ¡Estoy comprometida con alguien que solía dirigir un país!”, llegó a mencionar también Katy Perry.

Siendo estas frases con las que la cantante estaría confirmando que se encuentra oficialmente en una relación.

Al inicio de su concierto Katy Perry también dejó en claro su situación sentimental.

“No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”, dijo la cantante al hablar de sus fans en Londres.

Así inició el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Tras su divorcio con el actor Orlando Bloom la cantante decidió darle una segunda oportunidad al amor.

Fue a mediados de 2025 cuando comenzaron los rumores de una relación entre Katy Perry y Justin Trudeau.

Pero fue hasta el otoño que todo dio un giro inesperado cuando ambos fueron vistos besándose y abrazándose en el yate de la cantante.

Por su parte, se pudo confirmar la identidad de Justin Trudeau gracias al tatuaje que lleva en el brazo izquierdo.

Siendo así como las especulaciones se convirtieron en realidad.

Aún así, y pese al guiño de Katy Perry en pleno concierto, ni ella ni Justin Trudeau han hecho declaraciones oficiales ante los medios y la prensa.