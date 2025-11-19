Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, se pronunció por primera vez de la relación del exprimer ministro de Canadá con la cantante estadounidense Katy Perry.

Fue durante su participación en el podcast “Arlene is Alone”, con la empresaria Arlene Dickinson, en donde dijo cómo ha manejado el foco público que ha generado la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry.

En el podcast “Arlene is Alone”, Sophie Grégoire habló por primera vez de la manera en que ha sobrellevado la atención mediática que ha provocado la relación de su exesposo, Justin Trudeau, con Katy Perry.

Grégoire señaló que es normal que diversas situaciones “nos afecten” como seres humanos, aunque precisó que es decisión de cada persona elegir cómo reaccionar ante cada situación.

De manera particular, la exesposa de Trudeau señaló que ella “elije escuchar la música” de la vida en lugar del “ruido” que esta genera.

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal... Cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Yo elijo tratar de escuchar la música en lugar del ruido”. Sophie Grégoire

Sophie Grégoire dijo ser consciente de que la relación entre Justin Trudeau y Katy Perry pueden ser algo muy “detonante” públicamente, aunque aseguró que la forma en que toma eso y la mujer en la que busca convertirse tras su divorcio “es su decisión”.

Sin mencionar directamente a Trudeau, Sophie Grégoire no descartó que lo ocurrido con Katy Perry le haga sentirse “decepcionada, enojada o triste”, aunque como una defensora de la salud mental destacó la importancia de permitirse sentir estas emociones.

“Me voy a permitir estar decepcionada por alguien, estar enojada, estar triste... Sé, con certeza, lo importante que es como defensora de la salud mental sentir esas emociones”. Sophie Grégoire

No obstante, Sophie Grégoire aseguró que Justin Trudeau “es un buen padre”, con quien dijo mantiene una “relación de colaboración”, asegurando que es un padre amoroso y que está siempre disponible para sus hijos.