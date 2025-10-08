En una reciente entrevista para el ciclo Live Talks en Los Ángeles, Emma Heming habló un poco de su libro “El viaje inesperado”, el cual aborda lo que ha sido enfrentar la enfermedad de su esposo, el actor Bruce Willis.

Recordemos que desde 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que poco a poco afectó la habilidad de comunicarse y empatizar al esposo de Emma Heming.

Bruce Willis y Emma Heming (@emmahemingwillis / Instagram)

La esposa de Bruce Willis quiere que su libro sea una guía para otras personas

Lo primero que señala Emma Heming, es que espera que su libro sea una especie de guía o “mapa”, para que otras personas puedan afrontar la enfermedad que afecta a Bruce Willis.

Emma Heming comparte sus experiencias y estrategias que tuvo que armar tras el diagnóstico de Bruce Willis, pues sabía que las cosas no volverían a ser las mismas.

Esto para que la gente no esté en “0″ al momento de que se les dé la noticia, ya que la demencia frontotemporal puede tener múltiples interpretaciones antes del diagnóstico correcto.

Afirmando que al inicio pensó que el problema era su matrimonio, pues el actor pasó de ser una persona extrovertida a alguien que apenas reaccionaba, prácticamente de un día para otro.

Emma Heming y Bruce Willis (@emmahemingwillis / Instagram)

El libro de la esposa de Bruce Willis habla de todas las decisiones que ha tenido que tomar

En la entrevista, así como en su libro, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, habla de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar desde el diagnóstico del actor.

Una de estas fue el mudar a Bruce Willis a la casa de al lado, donde el actor tiene un equipo de cuidadores que lo están revisando día y noche, mientras que ella y sus hijas lo van a visitar diariamente.

Emma Heming señala que hizo esto debido a que pensó qué es lo que querría el actor, señalando que él no hubiera deseado que su casa se “apagara”, toda vez que cuando estaba bien, siempre había música y risas.

Además señala que la distancia también ayudará a ella y a las hijas de Bruce Willis (tanto de este matrimonio, como las que tuvo con Demi Moore), a prepararse para “lo inevitable”.