Hijo de Paquita la del Barrio venderá Casa Paquita, el emblemático restaurante de la cantante, y esto se sabe de su futuro.

A un año de la muerte de Paquita la del Barrio, su familia decidió vender su restaurante, el cual abrió en 1980 y cerró en diversas ocasiones por problemas con las autoridades.

Casa Paquita fue heredado a uno de sus hijos, quien decidió que venderá el lugar y no volverá a funcionar como se manejó tras la muerte de la cantante en febrero de 2025.

Casa Paquita será vendido y esta es la razón

Francisco Torres, exasistente de Paquita la del Barrio, reveló a De Primera Mano que Casa Paquita está a la venta por 39 millones de pesos.

La propiedad se ubica en la colonia Guerrero y está diseñado como restaurante, con un escenario y en los pisos de arriba hay habitaciones, ya que ahí vivió la cantante.

Venden restaurante de Paquita la del Barrio en CDMX por 39 millones de pesos (Michelle Rojas)

El exasistente de la cantante narra que el hijo que heredó la casa no puede hacerse cargo de la propiedad, además de que no vive en la CDMX y esto genera diversos gastos.

Ante esta situación, el heredero de Casa Paquita decidió ponerla a la venta y hubo una persona interesada, que incluso pensaba en reabrir el restaurante.

Sin embargo, la compra no se concretó y Casa Paquita sigue a la venta.

¿Qué pasó con la herencia de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio tenía varias propiedades, entre ellas un hotel en Veracruz; sus 3 hijos, así como nietos, recibieron la herencia de la cantante.

La familia estuvo de acuerdo en la forma en que se repartió la herencia, por lo que no hubo problemas legales tras la lectura del testamento.

Sin embargo, uno de los nietos de Paquita la del Barrio no puede acceder a un terreno que le heredó la cantante debido a problemas con las escrituras.