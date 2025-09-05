Una nueva actualización sobre la salud de Bruce Willis- de 70 años de edad- en su lucha contra la demencia frontotemporal ha alarmado a los seguidores.
De acuerdo a fuentes cercanas a la familia, aseguran que Bruce Willis “ya no reconoce rostros cercanos”.
Bruce Willis “ya no reconoce rostros cercanos”, según su familia
La salud de Bruce Willis se está “deteriorando rápidamente” tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.
Bruce Willis “va cuesta abajo rápido” y en ocasiones “ya no reconoce algunos rostros” revelaron fuentes cercanas a la familia a Daily Mail.
La fuente también revelo que sus hijas “pasan todo el tiempo que pueden con él”.
Y que Bruce Willis aparentemente disfruta de su compañía porque “se ilumina cuando ve a sus hijas”.
A pesar de los cambios que esta atravesando Bruce Willis por su enfermedad, la familia prefiere mantener momentos de alegría.
“Cuando alguien está con él, todos disfrutan del tiempo juntos y no lo convierten en algo triste” explica una fuente cercana.
Sus hijas mayores, quienes comparte con su exesposa Demi Moore, comparten videos de su tiempo con Bruce Willis en redes sociales.
Así como recuerdos entrañables que tuvieron con su papá mientras crecían.
Emma Heming es criticada por trasladar a Bruce Willis a una nueva casa
La nueva actualización de salud de Bruce Willis se produce a solo unos días de que se informara de su cambio de residencia.
Emma Heming reveló que Bruce Willis había sido trasladado a una casa de una sola planta para que recibiera tratamiento las 24 horas.
“Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, dijo Emma Heming durante la entrevista.
Emma Heming fue criticada en redes sociales por mandar a otra casa a Bruce Willis mientras lucha contra su enfermedad.
De acuerdo a fuentes cercanas “a toda la familia le gusta y apoya la forma en que Emma Heming cuida a Bruce Willis”.