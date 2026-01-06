Emma Heming -de 47 años de edad- preocupó los fans de Bruce Willis tras compartir un mensaje en Instagram y muchos pensaron que el actor había muerto.

Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022 tras ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, por lo que está apartado de la vida pública.

Esposa de Bruce Willis preocupó a sus fans por un mensaje

El pasado 21 de diciembre, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió un mensaje donde recordaba al actor como su compañero de aventuras.

Lo que llamó al atención, es que Emma Heming habló de Bruce Willis en pasado, lo que hizo pensar a muchos que era una despedida y que el actor había muerto.

“(…) Su comentario, su risa. Siempre hacía todo lo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje” Emma Heming

Emma Heming mencionó que extrañaba que Bruce Willis fuera su compañero de viaje, lo que desató especulaciones sobre la supuesta muerte del actor.

El mensaje de la esposa de Bruce Willis hablaba de lo mucho que extrañaba estar y hacer cosas con el actor, quien padece las secuelas de las dos enfermedades que lo afligen.

Emma Heming acaba con los rumores sobre la muerte de Bruce Willis con un mensaje

La familia de Bruce Willis ignoraron los rumores sobre su muerte y el pasado 30 de diciembre, Emma Heming compartió un mensaje de aniversario.

Emma Heming recordó el día que Bruce Willis le pidió que fuera su novia.

Bruce Willis tras los incendios en Los Ángeles (Especial)

“Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer ese tipo de amor”, escribió Emma Heming,

La esposa de Bruce Willis mencionó que era afortunada al conocer el amor junto a Bruce Willis, quien le pidió que fueran novios hace 18 años.

Emma Hemming y Bruce Willis llevan 17 años de casados; renovaron sus votas en marzo de 2023.

Actualmente, Bruce Willis vive en una casa apartada de su familia, donde recibe atención especializada y su familia está con él constantemente.