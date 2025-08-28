Emma Heming reveló que Bruce Willis -de 70 años de edad- tuvo que mudarse de casa pensando en el bienestar de sus hijas.

Bruce Willis fue trasladado a una propiedad con atención personalizada en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal.

Bruce Willis se muda de casa por el bien de sus hijas, revela Emma Heming

Emma Heming explicó que decidieron trasladar a Bruce Willis a una nueva casa por el bien de sus hijas menores: Mabel y Evelyn.

“Bruce querría eso para nuestras hijas”, compartió Emma Heming durante una entrevista con Good Morning America.

Bruce Willis y Emma Heming (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming dijo que decidieron reubicar a Bruce Willis en un nuevo hogar con cuidadores profesionales por la demencia frontotemporal que padece.

Fue “una de las decisiones más difíciles”, explicó Emma Heming al hablar de los cambios en la vida de Bruce Willis.

Emma Heming señaló que el cambio de residencia de Bruce Willlis fue lo que hubiera querido el actor por sus hijas.

“Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, detalló.

Además, Emma Heming dijo que lleva a las hijas de Bruce Willis a visitarlo para desayunar y cenar, pues están muy cerca entre sí.

Actualmente, Bruce Willis vive con un equipo de cuidadores a tiempo completo en su nueva casa adaptada para él.

Bruce Willis con su familia (Bruce Instagram @brucewillisbw)

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

Emma Heming compartió una nueva actualización de salud de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023.

Emma Heming señaló que el actor “sigue muy activo” y “tiene muy buena salud en general”.

“Es solo que le está fallando el cerebro”, pues el principal síntoma del actor es la pérdida del lenguaje, explicó Emma Heming.

Cuando le preguntaron si Bruce Willis la reconocía, Emma Heming respondió: “Sé que sí. Cuando estamos con él, se ilumina”.

Las nuevas noticias sobre la salud de Bruce Willis llegan a solo unas semanas de los rumores sobre un deterioro en la salud del actor.

Al respecto, Emma Heming pidió a los medios dejar de difundir noticias falsas acerca de Bruce Willis.