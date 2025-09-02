Este martes 2 de septiembre, la banda de rock inglesa Supergrass se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que si te lanzas al concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan te traemos su horario y te decimos hasta la hora en la que termina el show en vivo en la CDMX.

Horario y hora en la que termina el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre

Arma tu plan de llegada y regreso a casa para el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre, con el horario y hora en la que termina, a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Se prevén 18 temas en vivo

Duración: Se estiman 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Supergrass (Supergrass)

Supergrass llega en concierto al Teatro Metropólitan de la CDMX

La CDMX será quien vea llegar a la banda inglesa Supergrass en concierto desde el icónico recinto del Teatro Metropólitan.

Con concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan que promete, pues la agrupación de rock celebra nada más ni menos que 30 años de su disco debut Should Coco.

Por lo que será un show imperdible de de Supergrass en el Teatro Metropólitan donde tocaran en vivo complemento este álbum.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todos los detalles para disfrutar y rockear como se debe en el concierto de de Supergrass en el Teatro Metropólitan este 2 de septiembre.