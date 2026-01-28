Bruce Willis no es consciente que padece demencia frontotemporal (FTD), reveló Emma Heming Willis, esposa del actor de 70 años de edad.

En declaraciones para el podcast Conversations with Cam, Emma Heming, de 47 años de edad, se dijo feliz porque Bruce Willis “nunca ha conectado los puntos”.

“Bruce nunca, nunca intervino. Creo que es como la bendición y la maldición de esto, que no se dé cuenta que tiene esta enfermedad, y me alegra mucho. Me alegra mucho que no lo sepa” Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis

Bruce Willis padece anosognosia

Bruce Willis no es consciente del deterioro de su salud mental porque padece anosognosia.

En palabras de Emma Heming Willis, “el cerebro no puede identificar lo que le está sucediendo”, por lo que las personas que padecen anosognosia piensan que sus acciones son normales.

Emma Heming y Bruce Willis (@emmahemingwillis / Instagram)

¿Qué es la anosognosia?

De acuerdo con Google, quien padece este trastorno neurológico y a su vez una enfermedad física o mental, no son conscientes de la dolencia.

Sus principales causas son:

Lesiones estructurales en el hemisferio derecho del cerebro

Ictus

Alzheimer

Demencia frontotemporal

Trastornos psiquiátricos

Trastorno bipolar

En palabras de la esposa del actor:

“La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque piensan: ‘Estoy bien, estoy bien’. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad” Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

De acuerdo con la actriz, Bruce Willis se encuentra bien, “sigue muy presente en su cuerpo” y esto ha ayudado a que su familia progrese y se adapte a él.

Asimismo, Bruce Willis es consciente de la compañía de su esposa y de sus hijos, simplemente es diferente su estilo de vida.

“Cuando alguien me pregunta: ¿ Bruce todavía sabe quién eres? Sí, lo sabe, tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma con la que conectarías con tu ser querido, pero aun así es muy hermosa. Sigue siendo muy significativa” Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis

Bruce Willis (Alex J. Berliner / AP)

En marzo de 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, lo que le impede comunicarse con fluidez.

En febrero de 2023, la familia actualizó el diagnóstico; el actor sufre demencia frontotemporal.

Desde la revelación, Bruce Willis no ha aparecido en público y mucho menos actuado, desafortunadamente su condición ha progresado.