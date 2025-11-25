Tras el deterioro en la salud de Bruce Willis, su familia compartió que su cerebro será donado a la ciencia cuando muera.

Aunque se trató de una decisión difícil, la familia de Bruce Willis buscan que los científicos pueden avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

Familia de Bruce Willis tomó la decisión de donar su cerebro a la ciencia cuando muera

En 2023 el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia y un tipo de demencia, conocida como demencia frontotemporal (DFT).

Aunque Bruce Willis se ha alejado del ojo público, la familia del actor ha lamentado que su calidad de vida se ha visto deteriorada debido a que la enfermedad ha avanzado a pasos agigantados.

Es por ello por lo que ya se están preparando para la muerte del actor, por eso su familia tomó la decisión de donar el cerebro de Bruce Willis a la ciencia.

Fue Emma Heming Willis -esposa de Bruce Willis- quien reveló a The WP Times que la intención de la familia es contribuir a la investigación sobre la DFT , catalogada como una enfermedad rara que en la actualidad no tiene cura ni tratamiento.

Emma Heming Willis calificó esta decisión como un paso “emocionalmente difícil, pero importante para la investigación”.

Pese a que se trató de una decisión difícil, la familia de Bruce Willis desea contribuir para que otros pacientes en condiciones similares a las del actor y sus familias puedan tener más información sobre la enfermedad.

Emma Heming Willis destacó que el estudio del cerebro de un paciente con dicha enfermedad puede ser clave para el desarrollo de algún tratamiento y que los médicos comprendan mejor la enfermedad.

Y es que los científicos podrían avanzar en el diagnóstico a través del análisis e identificación de anormalidades proteicas y mutaciones genéticas en el tejido cerebral post mortem.

Lo que ayudaría a que se pudieran desarrollar posibles herramientas de diagnóstico temprano que ayudará a la calidad de vida de los pacientes.

Familia de Bruce Willis se prepara para la muerte del actor debido al avance de su enfermedad

A lo largo de su enfermedad, Bruce Willis ha contado con el apoyo de su familia en especial de sus hijas, su exmujer Demi Moore y su esposa Emma Heming Willis.

Durante una conversación con USA Today, Emma Heming Willis reveló que cada día Bruce Willis pierde habilidades cognitivas.

Emma Heming Willis destaco que las conversaciones sobre la muerte de Bruce Willis se han convertido en habituales en la familia.

Pero no para anticipar la tristeza, sino para planificar cada aspecto de su cuidado, garantizando su dignidad y bienestar emocional.

En los últimos meses, la salud de Bruce Willis se ha deteriorado rápidamente por lo que a finales de verano fue trasladado a una vivienda independiente.

Esto con el objetivo de que Bruce Willis reciba cuidados intensivos durante las 24 horas del día, ya que desde hace más de un año requiere cuidado permanente y supervisión especializada.