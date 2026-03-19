Bruce Willis cumplió 71 años de edad y Demi Moore lo celebró con emotivas fotos junto a su nieta Louetta, hija de Rumer Willis.

El 19 de marzo es el cumpleaños de Bruce Willis, quien se retiró de la actuación tras padecer demencia frontotemporal.

Demi Moore celebra el cumpleaños de Bruce Willis con tiernas fotos

Bruce Willis ha recibido felicitaciones de su familia y hasta de su exesposa Demi Moore, de 63 años de edad, quien compartió dos tiernas fotos del actor junto a su nieta.

“Todo lo que necesitas es amor. ¡Feliz cumpleaños BW!“, escribió Demi Moore en su publicación en Instagram.

Demi Moore celebra el cumpleaños de Bruce Willis con tiernas fotos (Instagram/@demimoore)

En la primera foto aparece Bruce Willis junto a su nieta Louetta, quien le estaba dando un beso en la mejilla.

Mientras que en la segunda imagen se ve al actor abrazando a su nieta, lo cual generó una ola de comentarios de cariño para el actor.

Los fans celebraron estas nuevas fotografías de Bruce Willis, ya que muchos querían saber cómo es su estado tras su retiro tras sufrir afasia, derivado de la demencia frontotemporal.

Demi Moore también compartió una historia en Instagram donde colocó la frase: “Amor de cumpleaños generacional”.

Demi Moore celebra el cumpleaños de Bruce Willis con tiernas fotos (Instagram/@demimoore)

Esposa de Bruce Willis celebra su cumpleaños pidiendo donaciones para su fundación

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió un mensaje de cumpleaños para el actor e hizo una reflexión sobre lo que viven las personas con demencia frontotemporal y sus familiares.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce”, así inició el mensaje de Emma Heming, quien calificó su enfermedad como un viaje que le abrió los ojos a su familia.

La enfermedad de Bruce Willis la inspiró para abrir una fundación llamada Fondo Emma y Bruce Willis, la cual busca crear conciencia sobre la enfermedad que padece el actor.

"Si te gustaría honrar a Bruce hoy, por favor considera apoyar al fondo u otra organización que trabaje en este espacio, o simplemente registrar a un cuidador - un pequeño acto de bondad que puede significar mucho" Emma Heming

Emma Heming pidió a los fans de Bruce Willis de honrarlo en su cumpleaños con una donación a su fundación u otra que también investigue o apoye a las personas con este padecimiento.