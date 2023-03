¿Quién es Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, que lo cuidará hasta el final? La actriz tomó la decisión de mudarse con el famoso para acompañarlo durante el proceso de su enfermedad.

Luego de que fue diagnosticado con afasia -un trastorno de lenguaje-, Bruce Willis -de 67 años de edad- se alejó de la pantalla. Sin embargo hace unos días se reveló que el actor tenía demencia frontotemporal.

En medio de la preocupación por la salud de Bruce Willis, se dio a conocer que el actor cuenta con el apoyo de su esposa Emma Heming -su pareja desde el 2009-y su familia.

Sin embargo, quien también ha mostrado su apoyo a Bruce Willis es Demi Moore -de 60 años de edad-, quien incluso tomó la decisión de mudarse a la casa de su exesposo con su actual esposa para cuidarlo hasta el final.

Aunque los tres habían mostrado que llevan una buena relación por sus hijos, la decisión de Demi Moore ha causado gran controversia por lo que muchas personas se han cuestionado sobre quien es la actriz.

Demi Moore y Bruce Willis (Instagram)

¿Quién es Demi Moore?

Demetria Gene Guynes, mejor conocida como Demi Moore, nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México.

Demi Moore no tuvo una infancia sencilla ya que su padre biológico Charles Harmon, piloto de la fuerza aérea, abandonó a su madre Virginia King antes de que naciera la actriz.

Su madre se volvió a casar con Danny Guynes, un hombre alcohólico que acabó suicidándose. Fue hasta la adolescencia que la famosa se enteró que este hombre no era su padre.

La madre de Demi Moore tiene un largo historial de detenciones, entre ellos por conducir ebria y por incendio. Virginia King murió de cáncer en julio de 1998.

Demi Moore (@demimoore / Instagram )

Esta situación hizo que Demi Moore tuviera una infancia difícil. Con 16 años se muda a Los Ángeles donde consigue un trabajo y después se desarrolla como modelo.

Después de su primer matrimonio, Demi decide adoptar el apellido de su exesposo Freddy Moore. Tras tomar unas clases de teatro, la actriz debuta en la película ‘Choices’ y su carrera comienza a despegar.

Luego de su debut, Demi Moore participa en otras producciones como ‘Hospital General’, ‘Parásito’, ‘Échale la culpa a Rio’, ‘ST. Elmo’s Fire’ y ‘No somos ángeles’.

Pero su consagración llegó en 1990 de la mano de su personaje Molly Jensen en la película ‘Ghost’. A partir de ese momento trabajó en grandes películas como ‘Cuestión de Honor’ ‘Acoso Sexual’ y ‘Propuesta Indecente’.

Demi Moore se convirtió en la estrella femenina más deseada y mejor pagada de los años 90. ‘Striptease’ y ‘G.I.Joe’ fueron otros de sus grandes éxitos.

También posó desnuda para la tapa de la revista Vanity Fair con ocho meses de embarazo. Además de desarrollarse como actriz, Demi Moore también mostró su talento como productora.

Pese a la fama de la actriz, Demi Moore no tuvo una vida sencilla y así lo relató en sus memorias ‘Demi Moore. Inside Out’, en donde relata que fue violada, su adicción a la cocaína y al alcohol, así como los trastornos alimenticios y su baja autoestima.

¿Cuántos hijos tiene Bruce Willis con Demi Moore?

Demi Moore conoció a Bruce Willis cuando era estrella de la serie de televisión ‘Moonlighting’. El 21 de noviembre de 1987 los actores se casaron en una ceremonia realizada por el músico de rock, Little Richard.

En 1988 nace su primera hija Rumer Glenn. Su segunda hija Scout LaRue llegó al mundo en septiembre de 1993. En 1994 nace su hija Tallulah Bell.

Tras 13 años la pareja anunció su separación, pero siguen manteniendo una buena relación.

Demi Moore y Bruce Willis (Eric Gaillard)

¿Quién es la actual pareja de Demi Moore?

Tras su separación del chef suizo Daniel Humm, Demi Moore se ha mostrado muy cercana a su familia y apoyando a Bruce Willis.

Tras su divorcio de Demi Moore, Bruce Willis se casó con Emma Heming y tuvo dos hijas más: Mabel Ray y Evelyn Penn.

Todos mantienen una buenísima relación y comparten días especiales juntos, ahora Demi Moore también vivirá en la casa de su exesposo.

Demi Moore y Bruce Willis juntos en cuarentena (Agencia México)

¿Cuántas parejas ha tenido Demi Moore?

Con 18 años de edad, Demi Moore se casó con Freddy Moore un músico de rock británico doce años mayor que ella. El matrimonio solo duró cuatro años, pero la famosa optó por quedarse con el apellido.

En 1985 fue novia del actor Emilio Estévez (hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen), pero su relación no prosperó y rompieron su compromiso. También se le relacionó con John Stamos y Timothy Hutton.

Posteriormente inició su relación con Bruce Willis, la pareja tuvo tres hijas, pero su matrimonio finalizó en buenos términos.

El 24 de septiembre del 2005, Demi Moore se casó con Ashton Kutcher, su relación causó gran polémica por la diferencia de edad, ya que el actor era 16 años más joven que ella.

Demi quedó embarazada de Kutcher pero a los cinco meses lo perdió, fue un duro golpe para la actriz.

Tras seis años de matrimonio, Demi Moore anunció su separación en medio de rumores de una presunta infidelidad de Ashton Kutcher.

En medio de una serie de especulaciones, Demi Moore y Daniel Humm hicieron pública su relación por primera vez en junio de 2022. Después de menos de un año junto se reveló que la pareja se había separado.

¿Cuáles son las películas en donde trabajó Demi Moore?

2022 Please Baby Please

2022 The Unbearable Weight of Massive Talent

2020 Please Baby Please

2020 Songbird

2019 Corporate Animals

2018 Love Sonia

2017 Rough Night

2017 Blind

2017 Rock That Body

2016 Wild Oats

2015 Forsaken

2014 Very Good Girls

2012 LOL: Laughing Out Loud

2009 The Joneses

2009 Happy Tears

2009 Bunraku

2007 Un plan brillante

2007 Mr. Brooks

2006 En la tiniebla

2006 Bobby

2005 Half Light

2003 Charlie’s Angels: Full Throttle

2000 Passion of Mind

1997 G.I. Jane

1997 Deconstructing Harry

1996 Striptease

1996 The Juror

1995 Now and Then

1995 Scarlet Letter

1994 Disclosure

1993 Indecent Proposal

1992 A Few Good Men

1991 Nothing But Trouble

1991 The Butcher’s Wife

1991 Mortal Thoughts

1990 Ghost

1989 We’re No Angels

1988 The Seventh Sign

1988 The New Homeowner’s Guide to Happiness

1987 Ron Reagan Is the President’s Son

1987 Wisdom

1986 One Crazy Summer

1986 About Last Night...

1985 St. Elmo’s Fire

1985 Ron Reagan Is the President’s Son

1984 Blame It On Rio

1984 No Small Affair

1982 Young Doctors in Love

1981 Parasite

1981 Choices