Bruce Willis ha alcanzado una etapa crítica en su estado de salud, luego de que su esposa, Emma Heming Willis, confirmara que perdió la capacidad de hablar.

En entrevista con el diario La Vanguardia, Emma Heming Willis detalló que se trata de una consecuencia directa del avance de la demencia frontotemporal que le fuera diagnosticada a Bruce Willis en 2023.

Avances en la enfermedad de Bruce Willis son irreversibles

Emma Heming Willis confirmó que Bruce Willis perdió oficialmente toda capacidad de hablar como consecuencia directa del avance de su demencia frontotemporal.

Según indicó en entrevista con La Vanguardia, los médicos han señalado que los avances de esta enfermedad son irreversibles, toda vez que se trata de un trastorno neurodegenerativo de carácter permanente.

Esto debido a que afecta principalmente los lóbulos cerebrales ligados al comportamiento, el carácter y la expresión lingüística de los pacientes.

Emma Heming Willis manifestó que a pesar de esta situación, todavía existe un vínculo visual y afectivo muy sólido con Bruce Willis, que permite una conexión no verbal sumamente significativa dentro de su hogar.

Bruce Willis (Mario Anzuoni / Reuters)

Por otro lado, el círculo cercano de la celebridad atraviesa un complejo fenómeno psicológico conocido como duelo anticipado, mientras intentan asimilar la pérdida progresiva de la identidad y capacidades del actor.

Su esposa confesó que, aunque es plenamente consciente de que la enfermedad terminará por separarlos físicamente en el futuro, ha buscado formas de adaptarse a esta nueva realidad.

Esta transición representa un desafío emocional constante para sus seres queridos, quienes valoran el reconocimiento mutuo como un pilar fundamental en medio del imparable deterioro cognitivo que enfrenta Bruce Willis desde hace al menos tres años.