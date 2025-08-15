La salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 2025, cuyo resumen puede verse en YouTube, sigue dando de qué hablar.

Y es que la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 da por hecho que Priscila Valverde era quien debía salir y no Adrián Di Monte.

Por información que han recopilado dan por hecho que fue un error que no pudo ocultarse ya que ocurrió en vivo, por lo que esto tuvo consecuencias, revela un popular periodista.

Eliminación de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México, sí habría sido un error

Mediante el canal de YouTube de Flor Rubio, Gabriel Cuevas confirmó que hubo un error en la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con el reportero, de 35 años, alguien de la producción de La Casa de los Famosos México 2025 le contó que en las encuestas, Adrián Di Monte estaba arriba de Priscila Valverde.

Incluso le dijo que Galilea Montijo, de 52 años, así como el flow manager y la gente de piso sabían que el actor se quedaba.

Y que vieron al interventor salir y regresar antes de dar a conocer el resultado siendo que él no suele levantarse de su asiento en ningún momento.

Adrián Di Monte ante su nominación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Error en eliminación de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo consecuencias

Debido a que el error en la eliminación de Adrián Di Monte ocurrió durante una transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México 2025, la producción del reality show de Televisa-Univisión vive una crisis.

La Casa de los Famosos México 2025 ha perdido credibilidad tras la salida de Adrián Di Monte por lo que la productora de televisión Endemol, despidió a personas que cree confirmaron el error.

"Despidieron a un grupo de personas porque creen que ellos contaron lo que dijeron, lo que se sabe" Gabriel Cuevas

Así como regañaron a Adrián Di Monte por decir en Hoy y en el canal de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025 que estaba seguro de que se quedaría y que fue extraña su salida.

“Al programa no le conviene tener a Priscila”: Flor Rubio

Flor Rubio tampoco cree que Priscila Valverde, de 24 años, le haya ganado en popular a su excompañero de La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte.

Ya que Adrián Di Monte al menos generaba polémica por el simple hecho de ser parte de La Casa de los Famosos México 2025, juego al que Priscila Valverde no le ha aportado nada.

“Al programa le convenía que Adrián se quedara. Nadie habla de Priscila. Ella no ha desarrollado una personalidad haya adentro” Flor Rubio

Priscila Valverde (@priscilavalverde_ / Instagram )

Flor Rubio, de 54 años de edad, asegura que a La Casa de los Famosos México 2025 le conviene tener a personas que sí dan contenido como:

Ninel Conde, de 54 años.

Alexis Ayala, de 60 años,

Mar Contreras, de 44 años

Aldo Tamez de Nigris, de 25 años, y

Facundo, 47 años.