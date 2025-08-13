Adrián Di Monte -de 35 años de edad- niega que La Casa de los Famosos México 2025 haya hecho fraude, pero sí le sorprendió su eliminación.

El domingo 10 de agosto fue la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y trascendió que la producción se equivocó.

Adrián Di Monte niega que hubiera fraude en La Casa de los Famosos México 2025

Se dijo que la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 sería Priscila Valverde pero, la producción se equivocó al mostrar a Adrián Di Monte.

Esta versión ganó fuerza luego de que Adrián Di Monte revelara que se regresó al carrusel por indicaciones de la producción, pero al final no lo logró.

“Se sintió feo”: Adrián Di Monte (@AdrianDiMonte) se sincera sobre el día en que se posicionaron contra él en #LaCasaDeLosFamosos. “Hasta los que no votaron por mí dijeron; ‘me formo en el carrito de los tacos’”, bromeó.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/lawmsiwH0A — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 13, 2025

En entrevista con Todo para la Mujer, Adrián Di Monte negó que su salida haya sido fraudulenta.

“Simplemente me dijeron: ‘Sal’ y yo salgo. El punto que me tocó salir y fue una experiencia divina”, dijo Adrián Di Monte sobre su experiencia en el reality.

“Yo no dije que fue fraude, yo dije que a la hora de estar adentro del carrusel sí fue confuso para mí de dar vueltas y que salgo, y me dicen: ‘Regrésate’, pero yo nunca he dicho que es fraude” Adrián Di Monte

Hasta el momento, la producción no se ha manifestado por este rumor y tampoco ha confirmado que la salida de Adrián Di Monte haya sido un error.

Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram | @lacasafamososmx)

A Adrián Di Monte le dolió que todos se posicionaran detrás de él en La Casa de los Famosos México 2025

El la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, la mayoría de los habitantes se posicionaron detrás de Adrián Di Monte.

El actor cree que que hasta quienes no votaron por él se posicionaron detrás porque ya estaba “hundido”.

Adrián Di Monte menciona que sintió feo pero, aplaudió que Mar Contreras -de 44 años de edad- haya sido congruente y se formara detrás de Priscila Valverde.

Incluso, el actor reveló que su esposa le sugirió que se ‘pegara’ a Mar Contreras antes de que iniciara La Casa de los Famosos México 2025.