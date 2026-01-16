Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, estaría ligado al narcolaboratorio que autoridades mexicanas encontraron en Guerrero.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, en las primeras líneas de la investigación se descubrió que el laboratorio clandestino, donde se producía y almacenaba droga sintética, pertenecía a ‘El coronel’.

Reporte al que Emma Coronel Aispuro, de 36 años de edad, aparentemente ha reaccionado.

Mediante sus historias de Instagram, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de 68 años de edad, publicó lo siguiente:

“El diablo me mandó a su peor demonio, y se lo regresé con ansiedad y depresión” Emma Coronel

Emma Coronel se pronuncia tras desmantelamiento de narcolaboratorio (@emma.coronel.official / Instagram)

Palabras que algunas personas están interpretando como una advertencia hacia las autoridades, quienes tendrían en la mira a Inés Omar Coronel Aispuro, de edad desconocida.

Cabe mencionar que el hermano de Emma Coronel e hijo de Inés Coronel Barreras, de 57 años de edad, es integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Chapitos.

Grupo criminal liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán.

‘El Coronel’ cuenta con antecedentes penales que datan de los años 2013, 2014 y 2015, por:

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio.

Portación de armas de fuego.

Desmantelan narcolaboratorio en Guerrero

Como parte de un operativo contra el crimen organizado, agentes de laSecretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), encontraron un narcolaboratorio en Petatlán, Guerrero.

El inmueble, estructurado por cuatro bodegas y campamentos, había sustancias químicas que eran utilizadas para la producción de drogas.

De acuerdo a lo reportado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, autoridades aseguraron:

25 mil litros de sustancias químicas

Más de 12 toneladas de precursores químicos

Las sustancias e insumos puestos a disposición del Ministerio Público Federal, representan una afectación económica cercana a los 30 millones de pesos para el grupo criminal responsable.